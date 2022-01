Se reanudó el juicio a Darthés, imputado por "abuso sexual"

Darthés, acusado en 2018 ante la justicia de Nicaragua por un hecho de abuso sexual contra Fardin cuando ella tenía 16 años y estaban en ese país en una gira artística (Foto archivo)

La justicia brasileña reanudó este jueves el juicio a Juan Darthés, imputado por "estupro agravado" contra Thelma Fardin, en un proceso judicial que continuará el viernes, jornada en las que se espera completar la declaración de 7 testigos y la del propio actor, según detallóDesde las 14 comenzó una nueva jornada en el proceso contra Darthés, acusado en 2018 ante la justicia de Nicaragua por un hecho de, recordó en diálogo con Télam Arias Duval.El letrado precisó que se espera que declaren los siete testigos "que estaban citados, pero no se les pudo tomar la declaración" durante el inicio del juicio el pasado 30 de noviembre, ya que "hubo declaraciones que se extendieron más de lo previsto"., señaló el abogado y recordó que "la justicia (de Brasil) dispuso el sigilo (secreto) del caso, por lo que no tenemos muchas certezas".En este sentido, Arias Duval precisó que "en una primera instancia" tanto él como Fardin estaban "autorizados a presenciar" todo el proceso, pero que el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y "el juez lo aceptó para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto".Una vez finalizada la etapa de declaraciones, que según el letrado que representa a la joven actriz puede extenderse más de las dos jornadas previstas,"Según el ordenamiento procesal penal brasileño puede darle un plazo a las partes (fiscalía y defensa de Darthés) para preparar sus alegatos y puede disponer que estos alegatos se produzcan de manera escrita o verbal en una nueva audiencia", explicó el representante de Fardin.Darthés enfrenta una, precisó el abogado y agregó que: "No creemos que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia"."Es probable que, de ser hallado culpable, la defensa recurra la resolución y caso contrario sea la fiscalía la que lo haga, por eso hablamos de una sentencia en primera instancia", explicó Arias Duval, en tanto, recordó queEl juicio que enfrenta Darthés está considerado unexpresó Arias Duval.Asimismo, el letrado remarcó "la importancia" de todo el proceso que se lleva adelante, en el que"Es muy alentador en el sentido de que hay un mensaje de que por primera vez las víctimas de este tipo de delitos son escuchadas, va en contra del mensaje que suele darse de las administraciones de justicia de distintos países, en donde mujeres que denuncian algo así en lugar de ser tratadas como víctimas son juzgadas, investigadas, su palabra puesta bajo sospecha", concluyó el abogado.Por su parte, el colectivo de Actrices Argentinas,y detalló que este jueves está prevista la declaración de"Mañana, si se llega, (ya que las declaraciones pueden llevar más tiempo del previsto), sumado a las estrategias de dilación por parte del abogado del acusado, estarían declarando Anita Co, el acusado y su esposa", precisó un comunicado de Actrices.Asimismo,y con un posteo que reza:y difundieron un video en el que distintas actrices le ponen voz a testimonios reales sobre abusos sexuales que fueron recibiendo en las distintas redes sociales.En estos relatos, además de la descripción de cada hecho, las usuarias manifestaron su apoyo hacia Fardin y su valentía y en la mayoría se resalta el mensaje de que gracias a su denuncia se animaron a denunciar. Es por eso que la pieza comunicacional, cierra con un mensaje claro: "Nosotras ya hablamos. Ahora le toca a la Justicia".