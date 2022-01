Manuel Belgrano, un corazón que arde junto al campo de batalla

"Los amores de Belgrano". Ilustración de Osvaldo Révora para Télam.

El amor, el amor

En 1802, Begrano conoció a su primer amor, María Josefa Ezcurra, de 17 años, a quien casi doblaba en edad

"Belgrano, la película" (2010) VER VIDEO

El corazón, un campo de batalla

Manuel y María Josefa fuvieron un hijo, Juan,quien fue adoptado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra

Un rey en ojotas

Un poco de amor francés Manuel Belgrano tuvo un tercer amor. Un romance prohibido con la francesa Isabelle Pichegru. Ocurrió en Londres, en 1814, durante la misión diplomática que le encomendó el Directorio para sumar voluntades en Europa.



Él era un héroe de la independencia. Ella decía tener parentesco con un general de la Revolución Francesa: Jean-Charles Pichegru. Esto último resultó falso. Pero nada impidió que vivieran un amor breve, apasionado.



Cuando Manuel estaba de regreso en el Río de la Plata ella vino a buscarlo. Pero él (una vez más) no estaba donde “debía” estar. Esta vez respiró aliviado: la insistencia de Pichegru por establacer un vínculo más estable había dado con el hombre equivocado.

"Los amores de Belgrano" VER VIDEO

Amante, padre, guerrero

Belgrano y María Dolores Helguero Liendo fueron padres de una niña, Manuela Mónica del Corazón de Jesús, el 4 de mayo de 1819

Un corazón demasiado grande

El retrato muestra a Manuel Belgrano sentado sobre una silla a la que apenas se le ve el respaldo, las piernas regordetas, cruzadas, con la mano izquierda delicadamente apoyada sobre una ellas; las facciones finas, los labios rojizos.El retrato muestra a, justo allí donde amañados historiadores insinuaron que había un “desvío” (la homosexualidad como “algo malo”), un cono de sombra que buscaba proyectar oscuridad.Es que: abrazó la libertad, la igualdad y la fraternidad que pregonó la Revolución Francesa; impulsó la libertad en todas sus posibilidades; abogó por una justa distribución de la riqueza; reclamó por los derechos indios y mujeres.“Manuel Belgrano sigue despertando la admiración de los que lo conocen y el desprecio de quienes siguen viendo en él a un denunciante de las injusticias, las inequidades y el atraso nacional provocados por los que él llamaba ‘partidarios de sí mismos’ “,en un artículo publicado en “El historiador”. Y agrega que son esos mismos sectores los que “lanzaron y, ya que “en sus machistas mentes aquel hecho lograba descalificar su obra”.Pero Belgrano fue heterosexual,: uno con una mujer casada con un realista, otro con una mujer casada con un arsitócrata. Nada de todo esto sirve para establecer jerarquías ni valoraciones. Sí, para contar una historia de amor.En 1802 Manuel Belgrano llevaba ocho años al frente del Consulado de Buenos Aires, una institución que dependía directamente de la Corona española y desde la que había impulsado la eduación gratuita, estatal y obligatoria y fomentado mejoras para la agricultura, la industria y el comercio.Fue durante una visita que don Ignacio de Ezcurra hizo al Consulado acompañdo por su hija. Pero la distancia siempre es corta cuando la pasión es grande. Entre frases de ocasión y silencios promisorios asomó el amor.Sin embargo, los planes de don Ignacio para su hija eran otros: casarla con primo de alcurnia recién llegado de Pamplona. Además,(la buena posición de su familia se debía a la actividad comercial). Además, tenía ideas raras. Una ideología revolucionaria que le era cada día más dificil disimular.Fue así queEl amor quedó para mejor ocación, que no tardó en llegar. La Revolución de Mayo, que Belgrano (fue vocal de la Primera Junta) impulsó con el mismo entusiasmo que Mariano Moreno y Juan José Castelli, hizo que el primo Juan regresara despavorido a la Península. También María Josefa se sintió libre de los realistas.Pero las cosas no suelen ser tan sencillas y menos para las mujeres.O en realidad estaba en otro lado: haciéndose cargo del Ejército del Norte. Y fue por él. Aunque la relación mantuviera el rótulo de “clandestina” y “sin papeles”.En marzo de 1812 Pepa se subió a la “mensajería de Tucumán”, que tardaba un mes en llegar a destino. Cuando por fin arribó a San Miguel de Tucumán, Manuel ya estaba en Jujuy. Ella no se desanimó. Desembarcó en San Salvador a fines de abril.En “Belgrano. El gran patriota argentino”, el historiador Daniel Balmaceda recuerda que “permanecieron juntos en el norte alrededor de ocho meses que, a su vez, serían los únicos”. También que en esos meses tuvieron lugar tres acontecimientos históricos: la bendición de la bandera argentina en San Salvador de Jujuy (el 25 de Mayo), el éxodo jujeño (iniciado el 23 de agosto) y la batalla de Tucumán (24 de septiembre).Balmaceda se pregunta cuántas mujeres abandonarían Buenos Aires para dirigirse a la frontera, “donde la guerra no era un comentario de tertulias sino un ejercicio cotidiano”. Muy pocas. YY con tropa a cargo. Es verdad, no provenían del puerto sino del corazón de la colonia. Porque del corazón de Belgrano solo llegaba María Josefa.Sin embargo, cuando María Josefa se enteró de que estaba decidió regresar., ya que al menos formalmente seguía casada con su primo. No alcanzaba para estar juntos. Sí, para tener un hijo., hermana de Pepa. Entonces Juan creció con el nombre de Pedro Rosas. Recién supo quiénes eran sus padres biológicos -que su madre era la tía Pepa y su padre era también uno de los padres de la Patria- cuando cumplió los 24 años.La recuperación de la identidad no ocurrió por azar. En 1837 Juan Manuel de Rosas cumplió con su promesa de decirle la verdad al joven recién cuando fuera mayor de edad.En julio de 1816 Belgrano regresa de Europa. Habían pasado dos años del encuentro con el General José de San Martín en Yatasto, donde le entregara el mando del Ejército del Norte después de la derrota militar en el Alto Perú. Y acababa de concluir, junto a Bernardino Rivadavia, una misión diplomática en el Viejo Continente buscando apoyo para el gobierno patrio.Belgrano vuelve para convertirse enque declarará la independecia el 9 de julio de ese mismo año. Tal fue su importancia que durante la sesión secreta realizada tres días antes del cónclave fue él quien propuso elegir un rey Inca y establecer la sede de un gobierno americano en Cuzco., contemplaba la restauración monárquica que vivía Europa (una república en el Sur del mundo sería irritante para los vencedores de Napoleón), la unidad de iberoamérica y el inicio de un proceso democratizador bajo una suerte de monarquía constitucional con Juan Bautista Condorcanqui (Túpac Amaru) a la cabeza y controlado por una cámara vitalicia de caciques y otra de diputados electos.La iniciativa de Belgrano naufragó por la oposición de los representantes de Buenos Aires, con Tomás Manuel Anchorena a la cabeza, quienes consideraron inadmisible ser “mandados” por un “monarca de la casta de los chocolates”, por “un rey en patas sucias”, por una “monarquía en ojotas”.Así las cosas. Es decir, para la resolución de las guerras civiles que llevarían buena parte de lo que quedaba del siglo XIX.Igual hubo festejo, porque un paso adelante es un paso adelante. Y baile. Entonces Belgrano, ahora de nuevo Manuel,Una vez más, el amor estará marcado por la guerra (en agosto de 1816 volverá a estar al frente del Ejército del Norte) y por el desencuentro (los padres de María Dolores “la casarían” con otro). Es que Don Victoriano Helguero, el arístocrático padre de María Dolores, resolvió que su hija debía casarse con otro hombre. O mejor dicho: con un hombre de su posición. Así se hizo. Sin embargo, los negocios no siempre se llevan con el amor.Y como el amor es más fuerte (o suele serlo)Era obvio: ella ya estaba casada. Así y todoDespués de todo aquello el amor comenzó a menguar. Belgrano debió dejar la comandancia por motivos de saludy trasladarse a Buenos Aires. Cuando Manuela cumplió 5 años fue llevada Buenos Aires para vivir con su tía, Juana Belgrano de Chas.Pigna asegura que si bien Belgrano no menciona en su testamento a Manuela como hija legítima, le pidió a su hermano y albacea, Domingo Estanislao, que “secretamente, pagadas todas sus deudas, aplicase el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica que de poco más de un año había dejado en Tucumán”.“Mi corazón es franco y no puede ocultar sus sentimientos: amo además la sinceridad y no podría vivir en medio de la trapacería que sería precisa para conservar un engaño;, escribió Belgrano en una carta dirigida a Güemes tres años antes de morir, en diciembre de 1817.El doctor Juan Sullivan, quien practicó la autopsia de Manuel Belgrano, dijo que este tenía el corazón más grande que el común de los mortales. Tal vez por ello nunca pudo “entregárselo” a una sola mujer. Sin embargo, al igual que una casa con muchas habitaciones, tuvo moradores ocacionales (María Josefa, María Dolores) y también definitivos: la independencia de la Patria, la libertad de todos los hombres y de todas las mujeres.Aquel día era helado, anticipatorio del invierno. Las últimas horas fueron de agonía y soledad en la casa paterna (en avenida Belgrano 430 de hoy); rodeado de austeridad y pobreza. Recibió sepultura en el atrio del Convento de Santo Domingo. Sin honores. Con el corazón demasiado grande.