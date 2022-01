Dos niños y su padre fallecieron arrastrados por un alud

El auto apareció semienterrado entre piedras y barro. Foto: Ramiro Gómez.

Dos niños de 6 y 11 años y su papá de 42 fallecieron, en tanto que la mamá y otra hermana adolescente se encuentran internadas fuera de peligro en el hospital Central de Mendoza tras haber sido arrastrados por un alud dentro del automóvil en el que viajaban en medio de una tormenta registrada en la localidad de Potrerillos, en Luján de Cuyo, informaron fuentes policiales.Los fallecidos sony piedras en medio de la tormenta, y su padre, Oscar Alfredo Caliva, que permanecía desaparecido y su cuerpo fue hallado esta mañana, a unos 6 kilómetros del lugar donde quedó atascado el auto.En tanto, se encuentran internadas y “evolucionan favorablemente en sala común, pero permanecen en estado de shock y con asistencia psicológica”, indicaron hoy desde el hospital Central mendocino.“Las mujeres conservan un buen estado general con algunas heridas cortantes menores. Fueron evaluadas por neurocirugía y no poseen conducta quirúrgica", se explicó hoy en el parte médico.El hecho ocurrió en la noche del miércoles en medio depasando el puente de la ruta 7, en la localidad de Potrerillos, en Luján de Cuyo, cuando la familia se trasladaba a bordo de un Fiat Palio dominio KDL-427 conducido por el padre de familia.relató esta mañana un vecino desde el lugar del alud.En declaraciones radiales, Ariel Rodríguez añadió que "estaban enterradas, compactadas, con tierra, barro, y otra joven agonizando, sufriendo. Tratamos de sacarlas, pero después de una hora de esfuerzo no pudimos".Según su relato, "el conductor cruzó en ese momento crucial que se desató el alud y lo arrastró la corriente".Gonzalo Atencio, al igual que otros vecinos de la zona, coincidieron en que“Eran artesanos, gente buena sin ninguna maldad”, aseguró el vecino quien aclaró que Maku, el menor de los Caliva “era un varoncito que tenía rastas, pelito largo pero muy presentable y por eso lo confundieron inicialmente con una nena cuando lo sacaron del auto”.Según recordó, “eran una familia decente y el papá un tipo que se tocaba el corazón con la mano cuando te hablaba, literalmente...”.Según trascendió, la familia era oriunda de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en La Matanza, pero hace 15 años se había establecido en Mendoza.El miércoles,se realizó un rastrillaje en la zona para dar con el conductor del auto, pero debido a la abundante lluvia se suspendió la búsqueda hasta esta mañana cuando lo hallaron fallecido.El cadáver del conductor y padre de familia había sido arrastrado por la creciente del Río Blanco, en Potrerillos, a unos 6 kilómetros del lugar donde quedó atrapado el automóvil con su esposa e hijos adentro.Testigos del lugar comentaban hoy que la familia ya había pasado dos badenes anteriores y este tercero y último era el más pronunciado, por lo cual el auto no pudo avanzar y el agua arrastró el vehículo, quedando atrapados sus ocupantes adentro,“Estaban los niños enterrados, compactados con tierra y barro. Tratamos de sacarlos con vida pero después de una hora de esfuerzo no pudimos”, lamentó otro rescatista,Sebastián Gualda, uno de los primeros hombres en llegar a ayudar, relató que “la madre estaba consciente y preguntaba por sus hijos”.Miguel Sosa, subcomisario de Bomberos reiteró el pedido que hace siempre Defensa Civil en estas épocas de tormentas anunciadas: “hay que evitar pasar por los badenes si viene mucha agua” porque “los golpes de agua no avisan, y lo que arrastra el agua se lo lleva”.