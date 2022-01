Subastarán un inmueble donde funcionó un prostíbulo

Santiago del Estero Prostibulo NEGRO EL 20 Foto Fiscalia General ante el TOCF de Santiago del Estero



La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informó el miércoles que la subasta del predio donde funcionó el prostíbulo "Negro el 20" en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, prevista para el jueves, se prorrogó para el 25 de marzo.



En diálogo con Télam, Germán Villano, director de asuntos jurídicos de AABE, explicó que "como lamentablemente no hubo inscriptos en la subasta, se extenderá el plazo hasta el 11 de marzo, a los fines de otorgar más tiempo para que eventuales interesados se puedan inscribir".



"Realizamos la prórroga para tener mayor difusión y participación", explicó.



La AABE decomisó el inmueble de 1.240 metros cuadrados ubicado en una zona urbana cercana a la capital provincial y que está valuado en 26,4 millones de pesos por orden de la Justicia federal tras una sentencia condenatoria por un caso de trata con fines de explotación sexual.



En agosto de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal de Santiago del Estero condenó a cinco años de prisión a José Luis Luna, el principal imputado, y otros dos hombres recibieron la pena de tres años cada uno.



Los tres fueron acusados de capturar, trasladar y explotar sexualmente a una joven de Misiones durante enero de 2012 en el local nocturno "Negro el 20", localizado en un punto con buenos accesos a las rutas provinciales que conectan a Santiago del Estero con Córdoba y el norte de la Argentina.



Subastarán el inmueble del Prostíbulo NEGRO EL 20. Foto Fiscalia General ante el TOCF de Santiago del Estero



La causa se inició por la denuncia de la víctima, quien relató que fue engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La Banda, donde fue obligada a prostituirse en el local.



Además, contó que cuando llegó allí, donde fue golpeada, no la dejaban "ver ni el sol", la controlaban todo el tiempo y fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas, quienes le decían que la habían sometido "para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer".



La víctima detalló ante la Justicia que en el prostíbulo había otras mujeres de la provincia de Santa Fe, "pero que no podían hablar".



El trabajo conjunto de la AABE presidida por Martín Cosentino, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Ministerio de Justicia de la Nación y la Dirección General de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, apuntó a dar transparencia en la administración de los fondos y el destino efectivo a las víctimas de trata.



La subasta pública será virtual y una vez finalizada la AABE transferirá el total recaudado al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata para resarcir económicamente a las víctimas.



"Este tipo de reparación busca ayudar a superar la situación de vulnerabilidad de las víctimas a través de la generación de posibilidades reales de progreso y estabilidad social, evitando así la revictimización", indicó la Agencia en un comunicado.



La apertura de la subasta será el 25 de marzo a las 14:00 horas.



El total recaudado irá al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Foto Fiscalia General ante el TOCF de Santiago del Estero