Reanudan el juicio a Darthés, acusado de abuso sexual por Thelma Fardin

Si es condenado, Darthés cumplirá la pena en Brasil y no será extraditado (Foto archivo).

Palabras del abogado de Fardin

Abogada de las testigos

Sobre el caso

Thelam Fardin tras declarar en el jucio.

El juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, que se lleva a cabo en Brasil, se reanudará este jueves luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos el 1 de diciembre."Lo que más deseo es que esto se cierre y que se respete el sigilo como pide la justicia brasileña", le dijo Fardin a Télam sobre el reinicio del debate que comenzó el 30 de noviembre de 2021., abogado de Thelma, dijo a esta agencia que está prevista la declaración de "siete testigos de forma virtual" y estimó que también brindará testimonio Darthés "porque nunca declaró".En relación a la sentencia, Duval explicó que "el juez tendrá que resolver cuándo las partes presentarán los alegatos y cómo, si es por escrito o de manera oral".Añadió que el juez del caso Ali Mazloum, "puede dar un plazo" para la presentación de los alegatos y que "esto lo vamos a saber después del 28"."Creo la defensa lo va a dilatar todo lo que pueda; no creo que se resuelva este mes", consideró.Duval recordó que "los testigos ya declararon acá en Argentina cuando Thelma realizó la denuncia" y estimó que si testifican lo mismo "la situación de Darthés es complicada".El abogado afirmó que calificaría una condena al actor "como una vuelta de página, como un fallo moralmente reparador", aunque "ninguna sentencia condenatoria te va a borrar los efectos del delito".Y también observó que sería "un mensaje a la sociedad de que determinadas conductas no se pueden permitir".Por su parte,, sostuvo en diálogo con Télam queEn tanto, el viernes declarará "Anita Co a las 14 horas", confirmó la letrada.Anita Co había sido citada para declarar el 1 de diciembre, pero su testimonio fue reprogramado.El 1 de diciembre, el juez Mazloum, del fuero criminal federal de San Pablo, había postergado las audiencias con rondas de declaración de testigos, porque el sistema judicial paulista ingresó en receso el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.El caso está bajo secreto de sumario estricto y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias que comenzarán este jueves.El juicio que se realiza en San Pablo, con la acusación del fiscal federal Andrey Borges Mendonça, se retrasó a causa de la extensión de la declaración de tres testigos, entre ellas Calu Rivero, quien declaró el 1 de diciembre desde el consulado argentino en Roma de manera virtual.Las acciones por abuso sexual contra el actor fueron impulsadas por las fiscalías de los tres países involucrados, Nicaragua, Argentina y Brasil, y en el caso brasileño, en forma inédita, el magistrado Mazloum aceptó la acusación.Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés-, nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol.Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de ese país eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos."Por eso es un caso complejo, no es un delito federal más, hay situaciones que dependen de testigos y de otros países", había dicho una fuente judicial a Télam.En la primera audiencia que se llevó a cabo, ubicada en Juan Domingo Perón 667 del centro porteño.Tras salir de la UFEM de la primera audiencia del juicio dijo: "Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia"."Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice", afirmó y añadió que se sacó "esta mochila que se la dejo a la Justicia, quiero tener confianza en la Justicia".Según Hermida, tras su declaración, Rivero dijo que "fue sanador poder dirigirse a Darthés, su abusador".