La Universidad Nacional de Rosario pedirá pase sanitario o PCR negativo

La disposición está en línea con las resoluciones adoptadas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), además de dos sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

"Tenemos al 95% de alumnos vacunados. Es razonable exigir la vacunación, promueve el compromiso genuino" Franco Bartolacci-Rector

"Es una medida que no prohíbe sino que posibilita, habilita a desarrollar actividades. Una decisión razonable que extrema las medidas de cuidado sanitario y promueve a su vez mayores índices de vacunación" Franco Bartolacci-Rector

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitará a estudiantes, docentes y personal no docente de sus 12 facultades y escuelas preuniversitarias el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 para "garantizar una presencialidad segura" en la reanudación de las actividades académicas, se informó oficialmente.La resolución fue adoptada por el Consejo Superior de la institución y precisa que aquellas personas que por razones particulares no presenten el carnet de vacunación o pase sanitario, deberán exhibir un test "negativo" realizado 72 horas antes de concurrir a cualquiera de las dependencias por cualquier motivo o circunstancia.La medida, dada a conocer por el rector Franco Bartolacci, comenzará a regir el próximo 7 de febrero para toda la comunidad educativa y abarca a todas las facultades de la UNR y a las tres escuelas preuniversitarias superiores secundarias que dependen de la universidad rosarina.La disposición está en línea con las resoluciones adoptadas por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), además de dos sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con vistas al inicio del ciclo lectivo 2022."Es una medida que no prohíbe sino que posibilita, habilita a desarrollar actividades. Una decisión razonable que extrema las medidas de cuidado sanitario y promueve a su vez mayores índices de vacunación", consideró el rector de la universidad.Para Bartolacci, la medida "garantiza mayores condiciones para avanzar en lo que necesitamos que es la recuperación de la presencialidad plena tal cual como lo establecimos para este año"."Con la misma firmeza que sostenemos la recuperación de la presencialidad plena, nos comprometemos a sostener los formatos digitales que permiten la presencialidad a distancia en la universidad pública", sostuvo el rector.En declaraciones a Radio2-Rosario, precisó que la medida fue decidida en forma conjunta con el Consejo Superior y dijo que la misma, "no es restrictiva, no prohíbe sino que habilita en esas condiciones"."Tenemos al 95% de alumnos vacunados. Es razonable exigir la vacunación, promueve el compromiso genuino", consideró finalmente.