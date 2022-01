Francisco pidió que los padres no castiguen a hijos "con orientaciones sexuales diversas"

Francisco calificó como "una falta de paternidad" el hecho de "ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales". Foto: AFP

El papa Francisco renovó este miércoles sus gestos de apertura hacia la comunidad homosexual y pidió que los padres que tienen hijos "con orientaciones sexuales diversas" no caigan en un "comportamiento condenatorio"., ejemplificó el pontífice durante su catequesis semanal desde el Aula Pablo VI del Vaticano.Ya en 2018,"Es mi hijo o mi hija como eres", agregó en esa ocasión.En septiembre de 2021, al regreso de un viaje por Budapest y Eslovaquia,En marzo de 2021, con un mensaje en el que pidió a los sacerdotes la "valentía de escuchar la realidad" y en el que sostuvo que la "teología moral no puede reflexionar sólo sobre la formulación de principios",El mensaje del Papa de este miércoles recomendando rezar "a San José, para que pueda ayudar a abrirse al diálogo con Dios para encontrar luz, fuerza y ayuda", englobó también a otras situaciones de "problemas con los hijos"."Pienso también en los padres frente a los problemas de los hijos. Hijos con tantas enfermedades, los hijos enfermos, incluso con enfermedades permanentes: cuánto dolor ahí", agregó.En su mensaje, el pontífice recordó además cuando en su época de arzobispo porteño (1998-2013) veía en Buenos Aires las filas frente a las cárceles."Allí estaban las madres, esas madres que ante el problema de un hijo que ha cometido un error, ponían su cara, no se escondieron y lo acompañaron, siempre. Qué valor", apuntó.