Hay probabilidad de tormentas en el AMBA

Alerta amarilla por tormentas en La Plata



La Municipalidad de La Plata elevó a "amarillo" el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas que se prevén durante la jornada.



Según precisó la Dirección de Hidrometeorología local, hoy se esperan "chaparrones y tormentas dispersas entre la madrugada y la tarde".



Frente a este pronóstico, se mantendrán operativas las tareas del Comité de Emergencias Municipal (COEM) hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.



En ese marco, se realizarán tareas de monitoreo y control permanente de arroyos, así como la limpieza de sumideros y desagües pluviales, para prevenir y evitar inconvenientes.



Desde el municipio se recomendó a la ciudadanía no circular por la vía pública durante ese período, no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.



A su vez, se aconsejó no sacar los residuos, teniendo en cuenta que los mismos pueden causar la obstrucción de los desagües e impedir el normal escurrimiento del agua, provocando anegamientos en calles y veredas.