De cara al ciclo lectivo 2022, vacunar a los chicos es la gran prioridad

En Neuquén más de 140 mil menores de 18 años recibieron la primera dosis de la vacuna, lo que significa el 85%.

Autoridades sanitarias de varias provincias resaltaron quecomenzaron a reforzar las campañas de concientización e incentivo para lograr completar los esquemas cuando faltan 36 días para el inicio de las clases en todo el país.aseguró este lunes alque "para que todos podamos volver a la presencialidad plena es necesario que todos estén vacunados" y sostuvo que "la prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todas y todos los jóvenes argentinos" para que "pensemos en enseñar y aprender y no en el riesgo de contagiarnos".Días atrás, luego de una reunión deli recordó que activó una mesa de trabajo específica con el Ministerio de Educación que dará prioridad aEn Buenos Aires, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, recordó ayer que "terminamos el 2021 con vacuna libre y federal para todas y todos y con millones de menores de 18 que iniciaron su esquema", en una estrategia que permite a niños y adolescentes acceder a su segunda dosis dirigiéndose sin turno a cualquiera de los centros habilitados para la inoculación.En Mar del Plata, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, informó a Télam que solo en el partido de General Pueyrredon "más de 100.000 niños y adolescentes tienen al menos una dosis aplicada"."Seguimos yendo a los establecimientos educativos inscritos tres veces por semana para vacunar a los menores y así facilitar a los padres que puedan asistir con sus hijos a un ambiente donde el niño o niña está familiarizado y no tener que asistir a cualquier centro de vacunación para lograr la inmunización contra el coronavirus lo antes posible", añadió.Desde la Región Sanitaria I con asiento en Bahía Blanca fuentes sanitarias dijeron que la campaña de vacunación itinerante se mantiene junto a la promoción de los cuidados a través de centros de diagnóstico de Covid-19 también "en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana concientizando a los y las turistas para que disfruten unas vacaciones cuidadas".En Córdoba, la vacunación contra el Covid-19 para niños y niñas en edad escolar supera el 83% de la población de esa franja etaria, con una dosis, mientras que el más del 60% ya cuentan con el esquema completo.Desde hace algunas semanas la vacunación es libre para todas las personas en la provincia, sin necesidad de ser requerido un turno previo.El dato preciso indica que en Córdoba, de la población comprendida entre 3 y 11 años de edad, están vacunadas con una dosis 367.544 personas, lo que significa el 70% del total de población estimada en 523.418, mientras que son 261.918 los vacunados con dos dosis (50%).De la franja etaria 12 a 17 años, se estima que la población total alcanza las 329.996 personas, de las cuales 272.896 (83%) cuentan con una dosis, y son 222.226 (67%) quienes completaron el esquema con dos componentes.En Santa Fe, la ministra de Educación, Adriana Cantero, remarcó hoy que se le dio prioridad al sector educativo en el plan de vacunación, lo que posibilitó que el 96% de los docentes y asistentes escolares tengan el esquema completo de vacunación, y el 72% ya cuente con la tercera dosis.La funcionaria dijo que en los días que restan para el inicio de clases va a permitir, "con los turnos que están llegando, tener a todo el sector educativo vacunado con esquema completo y refuerzo al comienzo del año lectivo".La ministra agregó que "ya tiene esquema completo el 84% la población de entre 3 y 11 años, y el 80% de los que tienen entre 12 y 17 años", por lo que señaló que "en términos generales podemos decir que la escuela es un ámbito seguro".Cantero destacó que el nivel de vacunación, la aplicación de protocolos y más de cien aulas en construcción para añadir espacios escolares, permiten "hablar en Santa Fe del proyecto Escuela Segura".Voceros del Ministerio de Salud informaron que desde el 10 de enero, cuando se liberó la vacunación para menores de edad se inocularon más de 50 mil niños y adolescentes.En Mendoza comenzaron a instalarse hoy puestos de vacunación en las escuelas de verano en municipios del Gran Mendoza y el Ministerio de Salud espera inmunizar a más de 1.000 niños antes del comienzo del ciclo lectivo.A través de un trabajo conjunto entre los sectores público y privado, se busca reforzar la campaña de vacunación contra el coronavirus y facilitar el acceso a toda la población para que "completen el esquema o la tercera dosis", indicaron fuentes de la cartera de Salud.La directora de la regional metropolitana, Fernanda Sabadín, dijo: "por los listados que han enviado los municipios son muchos los niños y niñas en cada escuela de verano" a quienes ha que "llegar con la vacunación en una estrategia importante para completar esquemas".La directora de Epidemiología de la Provincia, Andrea Falaschi, destacó que "con los nuevos criterios, si en las aulas llegase a pasar que alguien da positivo, no será necesario aislar a todo el curso. Los chicos y chicas que cuenten con el esquema completo podrán continuar concurriendo a la escuela".También Chubut incrementó la campaña de vacunación pediátrica con vacunatorios que instaló en los paradores de los principales balnearios y amplió la cobertura a la mayor cantidad de localidades posibles del programa "la noche de las vacunas".El ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró a Télam que "los resultados hasta ahora han sido distintos según la comarca porque en Comodoro Rivadavia (sur) y la cordillera (noroeste) hay un 45% de niños entre 3 y 11 años que iniciaron el esquema de vacunación mientras que en el noreste ronda el 15% y claramente hay que reforzarlo"."A partir de febrero lo que se hará es diferenciar a los vacunatorios de adultos de niños, porque muchos padres nos dicen que no llevan a sus hijos porque hay una larga fila de gente aguardando y por no los quieren exponer", añadió.Por su parte, Río Negro tiene 1.459.651 dosis aplicadas y en el caso de adolescentes de 12 a 17 años el 90% posee la 1° dosis y el 72% la 2° dosis, mientras que los menores de 3 a 11 años, el 77% recibió la 1° dosis y el 56% la 2° dosis, según el último parte sanitario provincial.El ministro de Salud rionegrina, Fabián Zgaib, dijo hoy que "hemos utilizado todas las estrategias posibles con respecto a la vacunación, como los vacunatorios móviles, llevamos la vacunación a los barrios con los centros de salud, y hemos ido a los lugares con gran cantidad de afluencia de gente, como eventos y boliches"."Seguimos aumentando la vacunación de 3 dosis y la vacunación a jóvenes, niños y niñas lo cual creemos que es la mejor estrategia", indicó y señaló: "Apuntamos a seguir con la vacunación y llegar a aquellas personas que todavía no se han vacunado con ninguna dosis"Tierra del Fuego continúa vacunando a niños desde los tres años y a adolescentes con la misma modalidad que a los adultos, en jornadas masivas por libre demanda y en los centros de salud barriales con la asignación de turnos previos.La ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio, dijo que en virtud de los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) cada jurisdicción presentará sus propios protocolos para garantizar el inicio del ciclo lectivo en marzo."Vamos a trabajar en conjunto con el área de epidemiología y con el Ministerio de Educación sobre las burbujas en cada establecimiento educativo y acerca de cómo proceder en caso de que tengan que hacer aislamientos", explicó y destacó que en Tierra del Fuego ya tiene aplicada al menos una dosis de la vacuna "el 99% de la población" y eso incluye a niños en edad escolar.Jujuy avanza con la vacunación contra el Covid-19 en el sector educativo, aunque en los últimos días las autoridades educativas alertaron a las familias sobre los bajos índices de vacunados en los niveles Inicial y Primario."De un total de 195.962 estudiantes registrados en los distintos niveles, 59.051 (30,13%) no están vacunados contra el Covid- 19", afirmó la ministra de Educación María Teresa Bovi, por lo que volvió a pedir a los padres que acudan a los centros de vacunación habilitados para asegurar la inoculación de los menores.En Jujuy hay 14.046 alumnos del nivel Inicial sin vacunas sobre un total de 28.352 menores de ese grupo, con una dosis 9.167 y con dos o más dosis 5.139, mientras en el Primario, sobre una población de 93.249 estudiantes, hay sin vacunas 30.313 (32,51%), una dosis 33.032 (35,42%) y con dos o más dosis 29.904 (32,07%).De cara al inicio de clases previsto para el 2 de marzo, Bovi garantizó la presencialidad plena en las escuelas "porque los docentes están protegidos" y afirmó que "en caso de que los contagios crezcan se aplicarán nuevamente las burbujas y se hará llegar el material a estudiantes que tienen difícil acceso a la conectividad".En Tucumán, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, llamó a "los padres, las madres, los abuelos, a que lleven a los chicos a vacunar" porque, dijo, "un 47% de niños de 3 a 11 años con dos dosis y un 73% con solo una, es decir que falta una gran cantidad de chicos por ser vacunados y protegidos".El funcionario destacó la importancia de la vacunación de la población infantil, ya que ante las nuevas variantes en circulación se registran mayores contagios en niños, con sintomatología variada."Esto no se veía antes con la circulación de otras variantes y durante las olas previas de la pandemia, si los niños llegaban a padecer la enfermedad lo hacían de manera casi totalmente asintomática o con un leve catarro nasal. Ahora se registran cuadros de niños con mayor sintomatología, fiebre alta y algunos requieren de internación", puntualizó."Este es el momento faltando pocos días para el inicio de clases, para el retorno de los niños a las aulas, este es el momento de que los docentes completen esquema y de que los niños se vacunen", añadió.En La Pampa, donde el gobierno inició una campaña de concientización con pancartas que dicen "el 2 de marzo volvemos con dos vacunas" y stickers que indican que "la vacunación hace de las aulas un lugar de cuidado", autoridades de Salud y Educación aseguraron que "la campaña general y personalizada para generar conciencia sobre la necesidad de vacunarse arrojó un saldo positivo a partir de una mayor afluencia de estudiantes a los vacunatorios".El objetivo de lograr un "aula cuidada se consolida a partir de un sensible incremento en la inscripción de estudiantes para recibir la vacuna contra la Covid-19", añadió la Gobernación.En San Luis, la campaña de vacunación en niños y adolescentes avanza con buena adhesión, según el Ministerio de Salud local dado que un 94% de los adolescentes cuentan con una inoculación y el 83,20% ya completó el esquema.Entre los niños de 3 a 11 años, el porcentaje de inoculados es del 78,85% con una dosis y del 64,12% con esquema de vacunación completo.La provincia dispuso ya desde finales del año pasado que en todas las escuelas vacunaran a niños con la primera dosis y tras el cierre del ciclo lectivo la vacunación se trasladó a los Centros de Salud más cercanos, con turno previo.La ministra de Salud, Rosa Dávila, dijo que evalúan nuevas estrategias para las próximas semanas y analizarán nuevas medidas para el avance y llegar a un porcentaje mayor.En Misiones, el presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza, precisó a Télam que hoy se reunieron con las autoridades de Salud "para consolidar" estrategias previo al inicio de la etapa escolar 2022."El viernes vamos a generar una propuesta en el comité científico que preside el vicegobernador Carlos Arce", adelantó el funcionario y aseguró que "se va hacer una campaña fuerte para la tercera dosis en docentes y para completar esquemas de vacunación con estudiantes".En Neuquén más de 140 mil menores de 18 años recibieron la primera dosis de la vacuna, lo que significa el 85% de la franja etaria de 3 a 17 años, de los cuales 106.216 (65%) completaron su esquema, informaron hoy a Télam fuentes del Ministerio de Salud local.El ministro de Gobierno y de Educación, Osvaldo Llancafilo, aseguró que trabajan para "incentivar la campaña de vacunación durante el receso escolar" y para ello, dijo, se ha "profundizado la difusión hacia todos los padres y madres para que puedan vacunar a sus hijos y llegar a esa presencialidad plena que nosotros queremos el 2 de marzo cuando inicie el ciclo lectivo"."No vamos a plantear un pase sanitario en el caso de las escuelas pero sí estamos instando en este período a que al menos estos 78.000 alumnos que no tienen la primera dosis puedan tenerla porque creemos que es un elemento fundamental de manera preventiva", manifestó.Santa Cruz lanzará la semana próxima una campaña de sensibilización para la vacunación pediátrica dirigida a las familias, "para garantizar la presencialidad escolar, segura y continua", anticiparon fuentes gubernamentales.Y, señalaron que las vacunas y los centros de vacunación están disponibles para la inoculación pediátrica aunque "se detecta que la disposición de las familias en acercarse a vacunar no es la ideal".Las fuentes adelantaron que la estrategia de sensibilización estará dirigida a niños de 3 a 17, si bien hará foco en 3 y 11 años, "la franja que más falta vacunar".