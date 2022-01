Qué partes de su cuerpo aseguraron los famosos y por cuánto dinero

Richards: las manos mágicas.

Hace apenas días, la supermodelo. La revelación, hecha a la conductora Ellen DeGeneres en su show televisivo, incluyó el detalle de que, además, esas dos extremidades de la bella mannequin alemana no valen lo mismo: una de las piernas de Klum tiene una cicatriz, y por tanto, la póliza es menor en ese caso.Más allá del detalle algo escabroso de ponerle precio al cuerpo por porciones, es justo decir que la usanza no involucra sólo a las trabajadoras de la moda. Otros rubros, por ejemplo, el rock & roll, presenta un caso paradigmático en el mismo sentido. El míticoguitarrista y fundador de los Rolling Stones, también optó por la alternativa al asegurar sus manos; las dos, y en este caso por un mismo monto: 1,6 millones de dólares.Qué decir del deporte, donde los millones que hay en juego también parecen justificar casos como el del arquero, que desde 2007 -época en que jugaba en el Real Madrid- cuenta, además de guantes para atajar, con protección extra: un contrato por 7,5 millones de la moneda estadounidense se gatillaría en caso de que sus manos dejen de ser útiles (de manera violenta y repentina) para preservar el arco.Casillas, a su vez, encontró una veta publicitaria al difundir esa contratación promocionando a las aseguradoras, e incluso convenció a colegas de hacer lo mismo, difundiendo la costumbre en el fútbol en general.Quizás influenciado por el arquero, pero claro que a otro nivel, el estelarno podía ser menos. En el caso del portugués, el bien a proteger fueron sus piernas, con las que batió todos los records conocidos: 144 millones de billetes con la cara de George Washington cobraría el goleador si quedara invalidado para anotar.Por su parte,, confirmó que también aseguró sus extremidades inferiores y aunque no se reveló el monto por el cual firmó al respecto, sí trascendió que tiene asegurado también su rostro, por 40 millones.: otro muchacho que vale sus pesos, acudió al Banco Santander a fin de asegurar la porción más chica en este repaso: sus pulgares, indispensables para el corredor de fórmula 1. Aquí, el contrato fue en moneda europea:10 millones de euros.-volviendo al mundo del espectáculo- fue quizás la más discreta a la hora de cotizarse, aunque lo hizo sobre un órgano particularmente multifuncional: la lengua. El monto, sin embargo, parece exiguo en comparación con los ejemplos previos: apenas un millón de dólares.Quedan las dudas en cuanto a qué tanto marketing hay en estas decisiones que, por otra parte, parecen fetichizar un poco al cuerpo, estableciendo valores que despiertan, al menos, comparaciones inquietantes.