Embajadores de 14 países recorrieron el Museo del Holocausto en CABA

Embajadores de 14 países acreditados en Argentina recorrieron este lunes el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires en el marco delque este año será este jueves.Del recorrido participaron los representantes de, presidente del Museo del Holocausto, confió "El próximo 27 de enero se recordará la llegada de las fuerzas aliadas al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau.Por su parte, Galit Ronen, embajadora de Israel, remarcó quey agradeció a las autoridades del Museo.Contó que desde hace dos años tenía la intención de realizar esta experiencia con sus colegas diplomáticos acreditados en la Argentina, pero no fue posible en el 2020 porque acompañó al presidente Alberto Fernández a Jerusalén, para la conmemoración del 75° aniversario de la liberación de Auschwitz, en el primer viaje internacional del mandatario.Durante 2021 no se pudo realizar este recorrido por las condiciones epidemiológicas generadas por la pandemia de coronavirus.La conmemoración internacional fue establecida el 1 de noviembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para apoyar el desarrollo de programas educativos para recordar el Holocausto y prevenir futuros genocidios de cualquier pueblo en todo el mundo.En representación de la Cancillería argentina participaron, secretario de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y, encargado interino de la Dirección de Medio Oriente de la misma cartera.Los representantes diplomáticos que participaron fueron(Alemania),(Bélgica),(Bulgaria),(Croacia),(Emiratos Árabes Unidos),(Eslovaquia),(Grecia),(Israel),(Italia),(Polonia),(Portugal),(Reino Unido), L(República Checa),(Rumania) y(Unión Europea).El Museo del Holocausto de Buenos Aires se encuentra en Montevideo 919 (CABA) y cuenta con una exhibición permanente de 1554 metros cuadrados, inaugurada en diciembre de 2019.En 1994 nació la Fundación Memoria del Holocausto y en 1995 recibió del Estado argentino el edificio de la calle Montevideo 919 para la realización de un museo.En el año 2000 abrió sus puertas y desarrolló diferentes propuestas educativas y una muestra transitoria, que no fue actualizada hasta el año 2017, cuando comenzó la remodelación del edificio y el desarrollo de una exhibición permanente.