Por qué es clave la vacunación pediátrica de cara al inicio del ciclo lectivo

Las vacunación pediátrica contra el coronavirus es segura. Foto: Victoria Gesualdi.

Especialistas y autoridades sanitarias consideran que es una herramienta clave de cara al inicio del ciclo lectivo. Foto: Victoria Gesualdi.

, colabora con la disminución de la circulación del virus, baja el riesgo de contraer la enfermedad y de desarrollar síntomas graves que deriven en internación y evita secuelas pos Covid como las del síndrome inflamatorio multisistémico (SIM), por lo quepor parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicapor parte del Gobierno Nacional anunciada esta semana,El inmunizante de Pfizerque se utiliza hasta ahora para la población pediátrica.Según cifras oficiales,de vacuna contra el coronavirus, mientras que, de ellos,En este escenario,fundamentales: las vacunasy resultan claves para garantizar un ciclo lectivo presencial.señaló que "es segura" y que "se trata de una vacuna de la que ya se han aplicado a millones de dosis en nuestro país y a nivel mundial".En niños se aplicó en China, Emiratos Árabes Unidos y El Salvador, aseguró la especialista y dijo que "los estudios de investigación de fase 3 que se están haciendo en esos países mostraron que es segura y produce bien anticuerpos o defensas contra Covid".En tanto, tras la reciente aprobación de unar,explicó a Télam que en los adultos se aplican "30 microgramos y en los chicos 10" y resaltó que hay "trabajos publicados" que muestran "una eficacia del 90% para prevenir la enfermedad".", sostuvo, y destacó que "tenemos una herramienta más para poder utilizar en pediatría".aseguró que "es fundamental" detenerla "y el virus circula entre los no vacunados. Si bien en los vacunados también hay circulación es mucho menor. Así ha pasado con el sarampión, la polio, la gripe, con lo cual a la larga se terminará vacunando a todo el mundo".En el mismo sentido,(Inbirs), indicó que "los niños son una población que está muy indefensa frente al virus y en la medida que se avance con la vacunación en el resto de la población se transforman en el blanco del virus".Fue lo que ocurrió con la extensión de la variante Delta en Estados Unidos y el Reino Unido, donde se dispararon los casos y las hospitalizaciones de los menores de 12 años porque no estaba aprobada en ese momento la vacuna para ellos., consideró, por su parte, que, pero incluso en chicos sanos inmunocompetentes hay cuadros clínicos de riesgo, síndrome inflamatorio multisistémico".En este sentido,explicó queen la vacunación ya que "si bien es verdad que la mayoría transitan la infección de forma asintomática o con cuadros leves, aún en estos casos pueden quedar secuelas".Asimismo, apuntó que el esquema completo de vacunaciónuna respuesta inflamatoria exacerbada que se presenta en niñas y niños sin enfermedades de base 8 a 10 semanas después de haber tenido la infección y que por lo general genera necesidad de cuidados intensivos ".El pasado 7 de enero,sostuvo que "en la medida en que los grupos de adultos están siendo vacunados los chicos están siendo más afectados" y agregó que "aunque en la gran mayoría son casos leves y los internados que hay son niños con enfermedades preexistentes, no hay que olvidar que el riesgo siempre existe"."Además de los efectos que buscamos sobre los niños que se mencionaron antes,que desarrollan una respuesta menor frente a la vacuna", sostuvoPor su parte,afirmó ayer que la prioridad del Ejecutivo "es que niños, niñas y jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando empiecen las clases" para que "eso permita tener un ciclo lectivo fructífero".Con ese objetivo el Gobierno puso a disposición de las jurisdicciones una serie de herramientas para facilitar el regreso a las aulas previsto para el 2 de marzo en la mayoría de las provincias.En tanto,mantuvo reuniones en los últimos días con miembros de la SAP paraLos asistentes a la reunión convinieron en encarar un abordaje específico por provincias durante enero y febrero para llegar con las "mejores coberturas al inicio del año escolar" con todas las vacunas incluidas en el calendario oficial., dijo Vizzotti, y agregó que se debe "avanzar antes del inicio escolar con todos los controles de los niños y niñas, y la puesta al día de las vacunas del calendario, además de la vacuna contra la Covid-19, en función de la edad que tenga para iniciar y completar los esquemas de vacunación".++