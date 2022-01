Kreplak consideró que obligatoriedad de la vacuna anticovid debe discutirse en el Congreso

El actual es el mejor momento de la campaña de vacunación, dijo el ministro.

"Ahora hay incrementos de las internaciones, porque venimos con muchos casos, pero no está ni lejanamente cerca de lo que fue en la segunda ola"

"La variante Ómicron muestra una cantidad de contagios muy rápidos y dura menos en las personas vacunados, con lo cual hace que la enfermedad pase más rápido"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró este viernes que "están dadas las condiciones" para que la vacuna contra el Covid-19 sea obligatoria porque es "segura", pero consideró que debe discutirse en el Congreso de la Nación., dijo el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.Si bien razonó que la obligatoriedad de la vacuna "no es indispensable para seguir adelante" dado que en la Argentina la mayoría de la población se encuentra inmunizada, esto constituye un hecho que "ayudaría mucho a salvar vidas"."Vale la pena llevar adelante esa discusión públicamente. Servirá para desarmar mitos que circulan y que la gente desprevenida a veces cree", evaluó el ministro e indicó que "se pueden contrastar opiniones y llevar adelante esta discusión públicamente para esclarecer dudas y que las personas que aún tienen miedo, se vacunen".Sin embargo, expuso que la vacunación pediátrica "es la que está más lenta" y graficó que el 65% de los niños cuentan con la primera dosis y el 49% completó esquemas.Por ello, el Gobierno de la provincia"Estamos a dispuestos a despejar cualquier duda, a realizar charlas y capacitaciones", apuntó en ese sentido.En las escuelas de verano también se está vacunando y adelantó que en febrero se hará "un trabajo intenso para poder vacunar" en los colegios porque "la idea es que cuando empiece el otoño estén los chicos lo más inmunizados posible", adelantó.Krepalk sostuvo que los temores y dudas de los padres "son comprensibles" y los atribuyó a la campaña de desprestigio que se hizo en el país contra Sinopharm desde "algunos medios y la oposición", pero subrayó que se trata de una plataforma "muy segura"."Sinopharm es una plataforma muy conocida y segura, que demostró en campo una gran eficacia", insistió.Por otro lado, Kreplak insistió en que la evolución de la situación no la miden "en función de casos sino en su gravedad" y graficó: "ayer hubo 52 mil casos en la provincia, si eso pasaba el año pasado, había que cerrar todas la actividades".Sobre el eventual fin de la pandemia, remarcó que "la variante Ómicron muestra una cantidad de contagios muy rápidos y dura menos en las personas vacunados, con lo cual hace que la enfermedad pase más rápido"."Puede aparecer una nueva variante, pero hasta ahora el virus no mostró tal grado de mutación. Entendemos que podría ser que pasada esta ola -que contagia a la mayoría de la humanidad- se comporte como una enfermedad con brotes", señaló.Por último, reconoció que hubo algunos faltantes de reactivos para formular testeos en algunos puntos de la provincia, pero dijo que ello "ya se está subsanando".