La tasa de letalidad es "claramente distinta" a la registrada en olas anteriores

“Los fallecidos siempre tienen unas dos semanas detrás de lo que son los picos, puede ser que los fallecidos aumenten porque esto es lo que pasa generalmente con la curva epidemiológica”

La secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Sandra Tirado, reconoció este miércoles que el número de muertos por coronavirus puede subir en los próximos días, aunque remarcó que la actual tasa de letalidad “claramente es distinta” a la registrada en las anteriores olas, en tanto que consideró que “hay que empezar a pensar” si se sigue haciendo “un conteo tan específico” de los casos como ocurre hasta el momento., explicó Tirado en declaraciones por radio La Red, en virtud de que la cantidad de muertos por Covid aumentó en los últimos días.La funcionaria enfatizó que “lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de picos de 130.000 casos diarios, con una mortalidad de 200 (personas) o sea que claramente la letalidad es totalmente distinta a lo que fue la primera o la segunda ola cuando teníamos 40.000 casos diarios y lamentablemente teníamos muchísimos más fallecidos”.En esa línea,En cuanto a la vacunación pediátrica, la secretaria reafirmó que la vacuna de Pfizer para niños y niñas de 5 a 11 años tiene una dosis diferente a la que se aplica en los adultos, aunque la composición es la misma; en tanto remarcó que se está evaluando el proceso de refuerzos para el universo de chicos y adolescentes y la posibilidad de combinar vacunas como se hace con los mayores.Por otra parte, Tirado coincidió con las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien consideró que “deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia”.Al respecto, la funcionaria nacional dijo que “eso quizá en algún momento pueda llegar a pasar por cómo se está comportando esta variable (Ómicron), porque es tan transmisible y genera tantos contagios, en su gran mayoría sin leves, que a veces uno tiene que empezar a pensar y a planificar si puede empezar a no hacer un conteo tan específico de los casos y hacer este conteo más agrupado y no con tanta trazabilidad de cada uno de los casos”., agregó.De cualquier forma, la secretaria de Acceso a la Salud de Nación aclaró que “igual el conteo de casos se sigue haciendo, lo que se modifica es la forma en que se hace, cosas que son más técnicas sobre el conteo epidemiológico, pero se siguen informando los casos. De hecho, en la gripe nosotros también tenemos sala de situación y vamos viendo semanalmente cómo se comportan los casos cuando tenemos”., insistió.La funcionaria advirtió que “la pandemia sigue y la posibilidad de que podamos evolucionar hacia una endemia no es de un día para otro, lleva un tiempo, donde tenemos que seguir con la vigilancia epidemiológica, la vacunación y las pautas de cuidado”.