Una compositora de 10 años ganó un concurso en homenaje a Mozart

Vida quiere ser compositora y dedicarse a crear las melodías que la expresen. (Foto: Gentileza Seba Fernández)

Cuentan quey poco después empezó a hacer giras por Europa. Estando en Nápoles, en el Conservatorio de la Pietà, tocaba el piano con tal maestría que alguien del público aseguró que se trataba de un encantamiento producido por un anillo que llevaba en el dedo. Los ánimos solo se tranquilizaron cuando el niño se sacó la joya y siguió tocando con igual talento, desechando cualquier acusación de brujería.

A Vida Fernández Palmeyro no la acusaron de ser maga, pero no hay dudas de que hay mucha magia en esta nena de diez años que toca el piano desde los cinco y la flauta traversa desde los seis, canta y rasguea la guitarra y, recientemente, acaba de descubrir su verdadera vocación: ser compositora.





Oequestas y coros para hacer escuela El Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles surgió en 2010 como herramienta de inclusión y desarrollo de potencialidades. Comenzó a desactivarse tras el despido de su director Claudio Spector en 2016 cuando contaba con 237 orquestas de todo el país que quedaron desfinanciadas, entre ellas la Orquesta El Pato.



Fue relanzado en noviembre de 2021 en un concierto con más de 50 músicas y músicos de todo el país.

La presentación de "Bailarina" en el CCK. VER VIDEO

Empezó a aprender flauta a los seis años con la profesora Brenda Ferro. (Foto: Gentileza Seba Fernández)

A la hora de elegir, prefiere los ritmos folclóricos. (Foto: Gentileza Seba Fernández)

"El ciclo de la vída", otro de los temas de Vida. VER VIDEO

Música y solidaridad en barrios populares El Programa Andrés Chazarreta nació en el 2006 con el objetivo de generar experiencias de socialización y solidaridad, a través del hecho artístico-musical, para potenciar el trabajo de orquestas infantiles y juveniles que funcionan en barrios populares de todo el país.



Hasta el momento ha construido una red federal de más de 2000 integrantes y 250 docentes músicos. Una de esas experiecias es la "Sonora de Ezpeleta" que funciona en Quilmes.

Fue a partir de un concurso que curiosamente, lleva el nombre de aquel niño músico de Salzburgo:y se dio el gusto de escuchar la ejecución de su melodía que se llama “Bailarina”, a toda orquesta, en la mayor sala del Centro Cultural Kirchner.De nuevo como el pequeño Amadeus,Su mamá Yanina toca la guitarra; su papá Sebastián, es profesor de música, además de cantar y tocar en dos bandas, El Más Acá y La Covacha; y su hermano mayor Sasha, que fue quien primero entró en la orquesta del barrio El Pato, en el partido de Berazategui, donde viven para tomar clases de trompeta.“Entré y me mostraron todos los instrumentos que podían ser, y me encantó la flauta traversa, un poco por el sonido y otro por el modo diferente en que se toca”, cuenta la niña prodigio sobre sus primeros pasos en la música.Porque el camino de Vida en la música está signado por las orquestas.. “No solo son gratuitas, sino que incluso les dan los instrumentos a los chicos para que aprendan y practiquen”, explica Sebastián.Aunque el tema con el que ganó el concurso es sinfónico, la nena que pasó a sexto grado en la escuela Los Aromos de El Pato se confiesa fan de la música popular y folclórica:y, si tiene que elegir un tema se queda con el "Huayno del Sapo".En busca de la música que mejor la expresase, se animó a empezar a componer.y la tiene por protagonista interactuando con la naturaleza. Pero el profesor de Lenguaje Musical de la Orquesta de El Pato, Andrés Ravina, le planteó un desafío diferente: componer un tema sinfónico para participar de un concurso exclusivo para chicos.“Probé hacerla con la flauta, pero no se me ocurría nada, así que empecé a tocar con el piano eléctrico y salió algo, a lo que le tuve que agregar una segunda parte., esas que tienen una muñequita girando encima”, recuerda y avisa que esa actividad definió su vocación. “Quiero dedicarme a la música y a componer, hacer las melodías que me expresen”, promete y bromea con su papá que a ella “no se le da bien explicar”, así que no va a dedicarse a dar clases.Varios meses después de mandar el tema al concurso,en el Centro Cultural Néstor Kirchner: “Pude ir a escucharlo y el arreglo orquestal sonó hermoso”.En estos días, de vacaciones en la escuela y en las dos orquestas que la tiene ocupada toda la semana durante todo el año, Vida acompaña a su papá cada vez que sus bandas tienen presentaciones y disfruta los momentos en que hacen música en familia y la casa del Pato se convierte en la sede de una pequeña orquesta.