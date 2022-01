Los contagios de coronavirus generan cuadros leves, sin hospitalizaciones masivas

Este jueves en Santa Fe reportaron un caso de "flurona" en un niño de 3 años (Foto Carlos Brigo).

Resúmen de la situación nacional

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Catamarca

Santiago del Estero

Jujuy

Tucumán

Neuquén

Río Negro

La Pampa

Antártida y Tierra del Fuego

La circulación del coronavirus en el país, con preponderancia de las variantes Ómicron y Delta, generó aumentos de contagios pero ya no provoca subas exponenciales en las hospitalizaciones de pacientes y, según funcionarios de salud, si bien hay gran cantidad de casos los cuadros suelen ser "leves, gripales o pseudogripales" con una duración de 3 a 4 días.Además, en las últimas horas de este jueves,que ingresó a una terapia intensiva por un cuadro de epilepsia tras lo cual se detectó que tenía los virus de influenza y Covid19 y en la, mientras enrespecto a la cantidad de casos positivos que se registran a diario en la provincia", la que mayor nivel de vacunados tiene en el país.Según el Informe de Vigilancia Genómica del Ministerio de Salud la circulación actual del SARS-CoV-2 se caracteriza por "un rápido crecimiento de la variante Ómicron con un descenso concomitante en la detección de variante Delta en varias jurisdicciones", con un porcentaje del 84,4% y 15,6% respectivamente sobre más de 19 mil casos analizados en la última semana.En la provincia de Buenos Aires, el, señaló este miércoles que"Hay un pico de casos muy alto pero si bien aumentan los internados, eso no es en la misma proporción ni lejanamente que la cantidad de contagiados", aclaró y destacó que hay un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva menor al 50% con diversas patologías, dado que solo "el 16% están ocupadas por personas con Covid-19"., donde la, el jefe de departamento de Biología Molecular del laboratorio IACA, Edgardo Streitenberger, destacó que "un mes atrás el número de casos positivos era muy bajo y sólo con la cepa Delta" pero en los últimos días "empezó a darse un crecimiento significativo de Ómicron; a tal punto que en el último estudio de secuenciación genómica del virus que el equipo de IACA había realizado, ya se advirtió el predominio de la variante sudafricana en el distrito".La médica infectóloga del hospital provincial de Agudos, Laura Giordano, dijo que "hay una gran cantidad de casos y los cuadros en su gran mayoría, en un 90%, son muy leves, gripales o pseudogripales"."Los síntomas se presentan tres o cuatro días y después el paciente mejora", agregó.En Córdoba, ante la suba de contagios de coronavirus producidos por la entrada de la variante Ómicron en los últimos días de diciembre,El gobierno cordobés anunció queEn Santa Fe,indicó que allí "están conviviendo las variantes Delta y Ómicron" y el último dato con el que se cuenta reveló que la incidencia de la sudafricana en la curva de contagios llegaba al 66% de los casos en el distrito."No tenemos el porcentaje exacto porque se están secuenciando pocas muestras pero Ómicron es la predominante", indicó hoy a Télam una fuente del Ministerio de Salud.dado que, según la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo, pasó de una positividad del 70% en los testeos del lunes al 85% este miércoles.En Mendoza, fuentes del Ministerio de Salud confiaron a Télam que "transitamos la tercera ola de Covid19, ocasionada por la transmisión comunitaria de la variante Ómicron" que "se asocia en general a casos leves, principalmente en personas con vacunación completa, y se caracteriza por alta transmisibilidad, especialmente en convivientes y entornos sociales"."Adicionalmente, se produce una alta demanda de pruebas diagnósticas en un escenario de recurso humano e insumos limitados para dar respuesta", añadieron y señalaron que "las medidas sanitarias deben adaptarse oportunamente" a la nueva situación.LaEn Catamarca, la directora provincial deEl Comité Operativo de Emergencia decidió la racionalización de los insumos de testeos debido a la gran demanda, por lo que solamente personas de alto riesgo serán hisopadas en la provincia.La ministra de Salud, Manuela Ávila, destacó que hubo "en las últimas tres semanas un incremento importante de vacunación" para lo cual, destacó, "estamos abriendo el juego, poniendo nodos móviles, el interior está con mesas libres".Desde Santiago del Estero,, dijo a Télam que "se advierte que esta variante Ómicron resulta leve si tenemos población vacunada, y en especial con tercera dosis, y si no están vacunados corren mayor riesgo de hospitalización".Nassif remarcó que ante esta situación "una de las herramientas es la vacuna, para evitar infecciones de más gente y que lleguen a cuadros agudos" y afirmó que "está probado que la vacuna nos protege para evitar hospitalizarnos y llegar a situaciones críticas".En Jujuy,que ya circulaba, ante lo cual las autoridades sanitarias analizan su incidencia en el aumento de la curva de contagios."Se va a mantener un nivel alto de casos porque es lo que sucede con Ómicron y eso es lo que se está viendo en Jujuy", afirmó el coordinador del Comité Operativo de Emergencias (COE) Omar Gutiérrez y estimó que "en algún momento llegará la estabilidad y se marcará un descenso, suponemos que será de la misma forma en Jujuy".El Ministerio de Salud jujeño informó que se realiza test "únicamente para personas con síntomas, sin nexo epidemiológico", por lo que los hisopados están destinados a personas sintomáticas "que no convivan, ni compartan horario de trabajo con personas con resultado covid positivo; realizando además uno por cada grupo familiar o conviviente".Tucumán tuvo que, informaron fuentes del Ente Tucumán Turismo ante requerimientos del Comité Operativo de Emergencias (COE) que consisten en la solicitud de pase sanitario; aforo en espectáculos y cupos de personas en las diferentes propuestas.Los, así como actividades que reúnan a más de 400 personas."Estamos en plena temporada veraniega y hoy, después de dos años, vemos que Tucumán se perfila para tener una de las mejores temporadas porque tenemos en nuestro Valle Calchaquí reservas importantes que superan el 90% de ocupación", expresó el gobernador Osvaldo Jaldo, quien llamó a los ciudadanos "a cuidar la temporada", extremando "las medidas de cuidado para proteger al mismo tiempo la salud y las fuentes de trabajo".En Neuquén,manifestó este jueves que "el virus de esta variante (Ómicron) tiene efectos menos dañinos siempre y cuando tengamos la vacuna", por lo que le pidió a la población que se aplique la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus porque "es fundamental y está comprobado que ha salvado cientos de vidas"., indicó en declaraciones a la prensa tras inaugurar una bicisenda sobre la costa del río Limay.El Ministerio de Salud de Neuquén informó que la Ómicron se detectó en el 13,2% de los casos activos en la provincia y la Delta se encuentra presente en el 86,8% de los casos.En Río Negro, la secretaria de Planificación del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, dijo que, "con respecto a las variantes, lo último que llegó hasta ayer del Malbrán, de las muestras enviadas, tenemos 126 casos de Delta, y de Ómicron solo han venido 3 casos"."Creemos que, por la cantidad de casos, puede ser que esté circulando mucho más la variante Ómicron, pero las muestras que se han enviado al Malbrán solamente son estos casos", aseguró.En tanto, en La Pampa,Ante ello, explicó a Télam que seguían "con los protocolos de cuidado y apuntamos fuertemente a la vacunación, la que ubica por lejos a La Pampa en los primeros lugares en el país, respecto al porcentaje de la población vacunada"."Estamos hoy en una etapa de amesetamiento. Hoy podemos afirmar ésto, respecto a la cantidad de casos que se registran a diario y eso lo podemos sostener porque en los últimos siete días no se ha duplicado la cantidad, lo que es importante y tenemos una leve disminución de casos diarios por el momento", añadió.Por otra parte, el jefe del Comando Conjunto Antártico, general de Brigada Edgar Calandin, confirmó este jueves a Télam que se detectaron 24 casos de coronavirus tras el recambio anual en la Base Esperanza tras lo cual nueve personas contagiadas, que no estaban aún vacunadas, fueron evacuadas y quedaron hospitalizadas en Buenos Aires.Ante ello, el