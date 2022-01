Realizaron el primer trasplante de riñones de cerdo a un paciente

La Facultad de Medicina Marnix E. Heersink de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, anunció este jueves el trasplante con éxito de riñones de cerdo modificados genéticamente y de grado clínico en un paciente con muerte cerebral."Estos resultados positivos demuestran cómo los xenotrasplantes podrían resolver la crisis de escasez de órganos en todo el mundo", destacaron los autores en el 'American Journal of Transplantation', según reportó la agencia alemana DPA.Los riñones trasplantados filtraron sangre, produjeron orina y, lo que es más importante, no fueron rechazados inmediatamente. Los riñones siguieron siendo viables hasta el final del estudio, 77 horas después del trasplante, según se precisó.El de hoy es el tercer xenotrasplante conocido en los últimos meses -un "exitoso" experimento realizado el pasado otoño en un varón de 57 años- y es la primera vez que la cirugía se describe en una publicación científica."Este momento de cambio en la historia de la medicina representa un cambio de paradigma y un hito importante en el campo de los xenotrasplantes, que es posiblemente la mejor solución a la crisis de escasez de órganos", destacó la médica Jayme Locke, directora del Instituto Integral de Trasplantes del Departamento de Cirugía de la Universidad de Alabama (UAB).Los órganos del animal -generados por la empresa Revivicor- albergaban diez modificaciones genéticas: cuatro genes porcinos inactivados y seis genes humanos añadidos.La edición de genes en cerdos para reducir el rechazo inmunológico ha hecho posible los trasplantes de órganos de cerdos a humanos, lo que podría ofrecer ayuda a miles de personas que se enfrentan a fallos orgánicos, enfermedades o lesiones.La vida natural de un cerdo es de 30 años, se crían con facilidad y pueden tener órganos de tamaño similar a los humanos.Los riñones de cerdo modificados genéticamente se han probado ampliamente en primates no humanos, según se informó y se aclaró que, además, la evaluación de los riñones de cerdo modificados genéticamente en un modelo de investigación preclínica en humanos puede aportar información importante sobre la posible seguridad y eficacia de los riñones en receptores de trasplantes humanos, incluso en ensayos clínicos.