Fuerte temporal en Ezeiza: inundaciones y destrozos en el Aeropuerto Internacional

#Lluvia #Tormenta así esta la Terminal C del Aeropuerto Ezeiza. pic.twitter.com/B8u6luTG0u — Transito Aereo AR Actualidad Aeronautica😷🇦🇷🛩 (@TransitoAereoAr) January 20, 2022

El fuerte temporal que se abatió después de este mediodía sobre gran parte del Área Metropolitana ocasionó anegamientos y algunos destrozos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero sin afectar las operaciones y sin que se registraran personas lesionadas, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.La tormenta, que de desató sobre Ezeiza alrededor de las 14, en líneas generales afectó las terminales A y C, donde se registraron anegamientos en la zona de embarque, aunque, si bien los pasajeros tuvieron que sortear zonas de goteras, la operación se desarrolló con normalidad y no se produjeron demoras ni cancelaciones., ya que también verificaron la voladura de un techo en la zona periférica, aunque no se registraron heridos o daños a personas., dijo a Télam un pasajero que se disponía a viajar hacia España y debió sortear las goteras camino a la zona de embarque.El temporal había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre fuertes lluvias, vientos y hasta posible caída de granizo.Además de Ezeiza, resultaron afectadas por la tormenta diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y casi toda la zona sur del conurbano, Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, La Plata, Florencio Varela, La Matanza, Quilmes, Morón y Tres de Febrero.