Clausuraron un centro de recuperación capilar por ejercicio ilegal de la medicina

El centro de recuperación capilarubicado en, fue clausurado luego de un operativo de inspección coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF), y agregaron que, al momento de la inspección, solo se encontraban una enfermera y una extraccionista.El centro de recuperación capilar, queno contaba con personal médico.El Ministerio de Salud dispuso la clausura del centro por no contar con personal médico al momento de la inspección, además, por la aplicación de soluciones vencidas y sin aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).El centro,Secuestraron más de 214 frascos que se encontraban en infracción, algunos de ellos presentaban rótulos incompletos o no tenían la especificación sobre la droga en su interior.Además, seLa Dirección General de Fiscalización y Control labró un acta de intimación por no presentar “el plano de habilitación conforme a obra visado, la falta de habilitación ante el Ministerio de Salud acorde a los hechos y usos con profesionales actuantes”.Asimismo, en el lugarParticiparon del operativo personal del CIJ, agentes de la Policía de la Ciudad División Delitos Contra la Salud, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y funcionarios de la Dirección Nacional de Salud.La Fiscalía PCyF N°11, a cargo de María Valeria Massaglia, caratuló el caso como “Ejercicio ilegal de la medicina”.