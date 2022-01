Santiago del Estero superó las 2 millones de dosis aplicadas contra el coronavirus

Foto: Emilio Rapetti

El gobernador de Santiago del Estero,destacó este jueves que hayen esa provincia contra la Covid-19, y agradeció a los equipos de salud y “a cada familia por la solidaridad y el cuidado en esta campaña histórica de vacunación” contra el coronavirus.El mandatario santiagueño, a través de sus redes sociales, destacó el avance de la campaña de inmunización en la provincia y detalló que “conforme al monitor público de vacunación, Santiago del Estero ha cubierto prácticamente el 100% de su población mayor de 3 años con una dosis”.Agregó que se llegó a “(en mayores de 3 años)” y que “150.000 personas ya recibieron la tercera dosis” en la provincia.“Muchísimas gracias y felicitaciones al equipo de salud, y especialmente en este caso, al equipo de vacunación y a cada familia por la solidaridad y el cuidado de todos, en esta campaña histórica de vacunación”, puntualizó.Desde el Ministerio de Salud indicaron que se llegó a las “2.003.294 de dosis contra Covid-19 aplicadas para proteger a los santiagueños y santiagueñas”.“También”, añadieron y remarcaron que “lo logramos entre todos, porque entendimos que nadie se salva solo, sino que saldremos adelante todos juntos”.En ese sentido, detallaron que “el 100% de la población mayor de 3 años cuenta con primera dosis, el 91% de la población mayor de 3 años cuenta con segunda dosis y el 33% de la población mayor de 18 años cuenta con tercera dosis”.En este sentido, la ministra de Salud, Natividad Nassif, en diálogo con Télam, dijo que estas “2 millones de vacunas”.“Y, por otro lado, el compromiso que ha tenido la sociedad en vacunarse, especialmente a los adultos por la responsabilidad que tienen todos los días para llevar a los niños y niñas que se vacunen”, añadió.Además, remarcó que el “Gobierno de la provincia ha puesto esfuerzo, recursos e inversión en el sistema sanitario de la provincia para que todo esto sea posible, o sea que la pandemia en Santiago del Estero sea sostenida por todos aquellos aspectos que son necesarios para poder atender y que la población no corra mayores riesgos”.Nassif sostuvo que “, continuar hacia otros que también están previstos y a medida que vamos cumpliendo esas metas avanzamos con decisiones que tienen que ver con proteger la vida de los santiagueños”.“Y una de esas herramientas es la vacuna ante esta pandemia, para evitar infecciones de más gente y que lleguen a cuadros agudos”, dijo y añadió que “está probado que la vacuna nos protege para evitar hospitalizarnos y llegar a situaciones críticas”, agregó.“Eso lo advertimos en todo este proceso que estamos viviendo no solo en nuestra provincia, sino en el país y a nivel mundial, donde se advierte que esta variante Ómicron si tenemos población vacunada, y en especial con tercera dosis tenemos población protegida, y si no están vacunados corren mayor riesgo de hospitalización”, puntualizó.“La población que está ocupando camas en las UTI-UCI es aquella que no tiene esquemas completos o no tiene ninguna dosis y eso sumado a las comorbilidades o patologías prevalentes, es mayor la posibilidad de llegar a un cuadro crítico”, manifestó.Finalmente, pidió a los adultos que lleven sus hijos e hijas a vacunar, especialmente ahora que se aproxima el inicio de clases, ya que “tenemos vacunados con primera dosis, de 3 a 11 años, el 92% y con 2 dosis el 71%, por lo que nos falta un porcentaje para completar los esquemas”.