Para el infectólogo Orduna "vamos en camino" a dejar de contar los contagios diarios

El infectólogo del Hospital Muñiz Tomás Orduna consideró este jueves que "vamos seguramente en camino" a suspender el conteo de casos diarios de coronavirus y aseguró que en una próxima etapa se "van a testear aquellos que requieran internación o tengan factores de riesgo para cuadros graves"."Viene la etapa que va a llegar tarde o temprano, donde solamente se van a testear aquellos que requieran internación o tengan factores de riesgo para cuadros graves, como se hace con la gripe", indicó el médico.Consultado sobre las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien el miércoles afirmó por Radio 10 que "deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia", Orduna coincidió con el funcionario y agregó que el conteo diario "ya es una tarea ímproba"."El testeo para cuadros leves y moderados la verdad que ya no está teniendo ningún sentido", señaló el infectólogo en diálogo con Radio Del Plata y graficó:En este sentido, el jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz afirmó que "los paradigmas fueron muy transitorios en todo lo que hace a Covid".Y apuntó que "vamos seguramente en camino" a una nueva instancia donde se dispondrán ", como se hace con la gripe, por ejemplo, en dos o tres grandes hospitales de un área como es el AMBA".En la misma línea, el infectólogo señaló que "el mundo va camino a la endemicidad, no estamos diciendo que esto ya es endémico, pero es un camino similar a lo que pasa en otras patologías como la gripe".A su vez, explicó que la gripe "no se testea de rutina, nosotros".También el infectólogo destacó que el coronavrius puede convertirse en endémico gracias a que la nueva variante Ómicron presenta "una evolución más benigna" por la protección de las vacunas."En no vacunados esta variante a determinadas personas con patologías asociadas o grupos etarios mayores de 60 años los sigue afectando, los sigue colocando en terapia intensiva y", explicó.Respecto a la situación epidemiológica del país en medio de la tercera ola, el médico asesor del Gobierno nacional dijo que, según las estimaciones matemáticas, "hace casi dos semanas Córdoba llegó al máximo de casos y CABA habría llegado la semana pasada"., detalló y adelantó que luego "empieza la bajada, que no va a ser en una semana"."Y en todas esas semanas que restan van a seguir ingresando personas a terapia", advirtió el especialista, por lo que pidió frente a la "altísima circulación comunitaria" mantener los cuidados sanitarios, como el uso del barbijo, la ventilación cruzada y los dos metros de distancia interpersonal."El mecanismo más importante de aislamiento es el uso adecuado del barbijo que es la primera medida barrera para que yo me proteja y proteja a otros si estoy como contacto estrecho asintomático", remarcó.