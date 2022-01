Ambientalistas marcharon por el cese de incendios en el Delta y por la Ley de Humedales

La numerosa movilización fue convocada por la Asamblea Autoconvocada Socioambiental (Foto Sebastián Granata).

(Foto Sebastián Granata)

(Foto Sebastián Granata)

(Foto Sebastián Granata)

(Foto Sebastián Granata)

(Foto Sebastián Granata)

(Foto Sebastián Granata)

, en reclamo por el cese de los incendios en las islas del Delta y la sanción de la Ley de Humedales.Los manifestantes se concentraron minutos después de las 17.30 en la céntrica plaza 25 de Mayo, desde donde marcharon hasta llegar a la plaza San Martín, frente a la Gobernación provincial."Basta a las quemas. El Estado es responsable", "Los gobiernos son responsables del ecocidio", "Todo fuego es político" y "Ley de Humedales Ya", rezaban algunos carteles que portaban los manifestantes.La numerosa movilización, convocada por la Asamblea Autoconvocada Socioambiental, tuvo dos ejes de reclamo: "el cese de los incendios en las islas del Delta del Paraná, que están diezmando la flora y fauna de la región, y la sanción de la Ley de Humedales", señalaron., dijo a Télam que el objetivo de la movilización "esAgregó que la La ley de Humedales "no pasó a extraordinarias en el Congreso de la Nación, pero sí la ley de fomento a la agroindustria, con lo cual habrá más devastación y más quemas en las islas y todo el delta del Paraná".El ecologista añadió quey que a raíz de los últimos "y alevosos incendios en el humedal la sociedad se levantó para defenderse, pero no hay repuestas desde los gobiernos"."Es más, la Multisectorial de Humedales llegó hasta el Congreso de la Nación y no le dieron respuestas”, sostuvo.Gorosito destacó que "hoy participó mucha gente de esta movilización, y decenas de militantes de distintas organizaciones ambientalistas”."Pero también participaron numerosos vecinos y vecinas de Rosario,, finalizó.