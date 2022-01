Presentaron "Trenes Seguros", un plan para reforzar la seguridad en el ámbito ferroviario

La presentación estuvo a cargo del titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera. Foto: Gustavo Amarelle

Junto a @TrenesArg presentamos #TrenesSeguros, el plan integral de seguridad ferroviaria para prevenir delitos. Además, se presentó la app Trenes Seguros que permite alertar a la policía, ambulancias, bomberos o denunciar situaciones de violencias de género en trenes y estaciones pic.twitter.com/yUKwhUCqng — Ministerio de Transporte (@MindeTransporte) January 19, 2022

El Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos presentaron este miércoles el plan integral “Trenes Seguros” para reforzar la seguridad en el ámbito ferroviario, que incluye la implementación de una aplicación que cuenta con botón de pánico para realizar alertas a la Policía, Ambulancias, Bomberos o denunciar situaciones por violencia de género.Este programa amplifica las medidas de seguridad en el ámbito ferroviario seguro, permite aumentar la prevención de pasajeras y pasajeros, el cuidado del patrimonio y tiene como objetivo reforzar la seguridad y prevenir delitos incluyendo la presentación de una app que cuenta con botón antipánico desde donde se pueden emitir alertas a la Policía, Ambulancias, Bomberos o denunciar situaciones por violencia de género.La presentación estuvo a cargo del titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, acompañado por el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, entre otras autoridades.La app “Trenes Seguros” , destinada a pasajeros, cuenta con botón de pánico e integra cuatro tipos de emergencia: bomberos, médica, seguridad y por cuestiones de género.La alarma silenciosa de este dispositivo es recibida por los distintos Centros de Monitoreo desde donde se alerta a las fuerzas de seguridad.Respecto a esta iniciativa en materia ferroviaria, Guerrera sostuvo que estaban “inaugurando esta Central de Monitoreo que pretende generar mayor seguridad, brindar prevención y articular con las fuerzas de seguridad y los municipios, que se enmarca en el Plan de Modernización del Transporte ferroviario donde la seguridad es un eje central”.“Estamos trabajando en un contexto fuerte y duro, donde no podemos obviar que al Gobierno, a poco de asumir, le llegó la pandemia que ya se había desarrollado en otros lugares del mundo. Y en ese contexto el Ministerio de Transporte, a través de sus empresas, siguió trabajando para brindar mayor seguridad y confort”.Argumentó quSeñaló que “cuando la gestión asumió, había 4 mil cámaras declaradas, pero solamente funcionaban 2 mil, pusimos en funcionamiento las 4 mil y hoy estamos agregando 1.500 más, con imágenes interconectadas con el 911, que es la articulación con los distintos organismos y ministerios del Estado, nacional y provincial”.Por su parte, Sergio Massa, apuntó que cuando se invierte en seguridad se invierte “en la vida de argentinos y argentinas. Cuando invertimos en prevención, invertimos en cuidar lo más preciado que tiene cada uno de nuestros ciudadanos”., afirmó.Y advirtió que esto debe darse “más allá de las otras inversiones, que hoy nos permiten que, por ejemplo, más de 600 mil argentinos hayan viajado a la costa en tren, un servicio que en algún momento se había dejado de prestar, que volvió tímidamente con un solo tren y que ahora tiene cuatro servicios entre Constitución y Mar del Plata”.“Argentina necesita conectarse más, en tecnología y en infraestructura, no hay país federal sin un desarrollo de la industria ferroviaria y no hay conectividad sin un buen servicio de trenes y trenes seguros y no hay vida en sociedad si los argentinos no logramos estar conectados entre nosotros”, señaló el legislador.Y añadió que se trata de “una decisión del presidente Alberto Fernández de poner al transporte nuevamente en la agenda de las políticas públicas, de las políticas de Estado, que nos lleva por el camino de la inversión”.Martín Marinucci detalló que “esto es el punto de partida de un objetivo que nos habíamos propuesto al principio de la gestión y que el ministro Alexis Guerrera nos marca como norte, y que tiene que ver con que los 1.700 servicios ferroviarios que tenemos a diario en todo el país, circulen cada día con mayor agilidad, con mayor confort y regularidad, pero sobre todo que circulen con mayor seguridad para todos los usuarios y trabajadores”.“Pusimos en marcha un plan muy ambicioso pero muy necesario para brindar la seguridad que necesitan los usuarios y usuarias. Para que tengan un ámbito seguro de circulación, que deje de ser el ámbito ferroviario un lugar de miedo”, enfatizó.Este plan cuenta con la incorporación dedel área metropolitana y los trenes del interior del país;que se encontrarán en las estaciones de Retiro (línea Mitre), Retiro (línea San Martín), Once, Constitución y Laferrere.El plan prevé, además, la instalación de(que se sumarán a las más de 5.000 cámaras con las que ya cuenta Trenes Argentinos); lapara conectar cada una de los sitios ferroviarios; y la colocación depara la custodia, control en andenes y zonas operativas.También forman parte del plan ferroviario la instalación dey conexión con los centros de monitoreo en todas las estaciones del área metropolitana (como los 45 ya colocados en el ramal La Plata de la línea Roca), lo que permite acceder a un dispositivo de alerta rápida en caso de emergencia o hechos delictivos.Contempla, además, la(911 de Policía Federal, CABA y provinciales); el diseño dely de calor sobre el accionar delictivo en trenes y la articulación con los Centros de Monitoreo Municipales (CMM) a partir de convenios para intercambiar los sistemas de videovigilancia.Participaron del acto, también, el diputado nacional Daniel Arroyo; la senadora provincial Sofía Vannelli; el diputado provincial Nicolás Russo y la diputada provincial Débora Galán, entre otros.