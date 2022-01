Hartos del estigma, el repudio de los barrios populares a los dichos de Soledad Acuña

No es la primera vez que la ministra de Educación porteña realiza declaraciones discriminatorias.

"Hacen dudar a mis pibes"

Durante las pandemia, los docentes y los vecinos armaron redes para mantener la continuidad educativa de los chicos y chicas del Barrio 31.

El estigma siempre hacia abajo

Eduardo de la Serna.

Mónica Santino con los planteles de La Nuestra Fútbol Feminista, una organización del barrio Carlos Mugica.

Albert Einstein escribió que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y el prejuicio que tiene Soledad Acuña con los pobres es tan consistente que parece darle la razón al creador de la Teoría de la Relatividad.En esta ocasión, la ministra de Educación porteña hizo gala de su aporafobia con una especulación discriminatoria sobre los chicos de los barrios populares que dejaron la escuela durante la pandemia. "Seguramente estén perdidos en el pasillo de una villa", dijo.Télam consultó a referentes que trabajan y viven en barrios populares. Y éramos nosotros los que en el peor momento de la pandemia íbamos casa por casa a repartir comida", dijo, maestro de primaria en el Bajo Flores y educador de jóvenes y adultos."Nos condenan por estar acá y tengo a mis seis hijos escolarizados.es el lugar apoyo para que otro les diga ´vos podés´", explicó indignada, integrante de Bichito de Luz, un centro de acción familiar muy importante en el Barrio 31 en el que nació.Giselle tiene un hijo en tercer año que a veces le pregunta si va a "poder" en la vida. Ella le contesta que sí, que claro que va a poder, pero se llena de bronca porque está convencida de que esas dudas se las generan"Es gravísimo lo que dijo, pero nunca pasa nada. En el barrio se hizo un esfuerzo tremendo para sostener la educación en pandemia y muchas veces se pagaron datos en los celulares porque ellos, conectividad, no dieron", dijo Santino, que conversó con sus compañeras de La Nuestra sobre el tema. Todas, claro, estaban indignadas.Agregó que "los compañeros que habitan el barrio no comen vidrio y saben bien de qué se trata. La organización y las redes nos permiten seguir adelante frente a una pandemia que te modifica el escenario de modo permanente", acotó. Y dijo que es un mito que en el Barrio Mugica no importe la educación. Importa y mucho. Todas las pibas que vienen a La Nuestra están escolarizadas y las familias se preocupan un montón.aseguró Santino."No me sorprende lo que dijo 'Solcito´ --comentó irónicamente De la Serna-- porque ellos manejan la indignación y la desindignación. Está en línea con lo que piensa su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta. Es unaque era una autoridad en en colegio donde se formó, en la ciudad de Bariloche. Siempre lo mismo: para ellos los pobres son chorros y drogadictos.", dijo., docente en un colegio del Bajo Flores al que asisten mayormente alumnos de lo que era la Villa 1-11-14 y hoy el Barrio Padre Ricciardeli, dijo a Télam que que un docente no piensa nunca así.Desconoce el sistema educativo porque está lleno de herramientas para los estudiantes con diferentes trayectorias.rque están los programas de terminalidad para jóvenes y adultos.Relaciona villa con narcotráfico, es como si lo hubiera visto en la tele", enfatiza Farina.En su opinión, Acuña dijolo que piensan cuando se sienten cómodos y el entrevistador no los interpela". A Farina le parece una declaración perversa por el rol del Estado de CABA durante la pandemia. "Si alguien dejó a su merced a los pibes en pandemia fue el Gobierno de CABA.Lo que me preocupa es que todo lo que dicen pasa y siguen teniendo un 65 por ciento de aprobación.José Serrano hoy se dedica a pintar y reside en La Boca, pero de chicoivía a 70 metros de la capilla del padre Mugica, enRetiro. En su casa se comían asados y asistió a innumerables reuniones políticas hasta su adolescencia. "No me llama la atención lo que dijo Acuña, me parece cínico. Vivo en La Boca, a mitad de cuadra hay un señor que vendía hamburguesas, el gobierno de CABA le dio un crédito para ponerse un camioncito. Lo compraron y ahora no los dejan vender en las inmediaciones de la cancha de Boca. Así es el Gobierno porteño", opinó."Mi hija pasó a quinto año y no la pasó bien durante el peor momento de la pandemia. Pero tiene la computadora.y encima dicen que no sirven para nada. ¿El mensaje cuál es? Si están perdidos son prevíctimas de gatillo fácil. Son perversos"aseguró Serrano."Cuando vi el video se me pusieron los pelos de punta.Yo me crié en el Barrio 31; tengo terciario y mis seis hijos están todos escolarizados. Acuña no tiene idea y condena a un pibe al que no conoce sin estar acá", dijo Giselle Cano."A los chicos les faltó conectividad, ayuda del Estado.Piensa que porque somos humildes nos van a convencer de cualquier cosa. No nos conocen. No tiramos el voto.Por eso acá pierden siempre", opinó.Lo que le más le duele es que ese tipo de mensajes minen la autoestima de sus hijos. "Mis hijos escuchan y están llenos de bronca; el que está en tercer año me pregunta si va a "poder". Y lo pregunta por declaraciones como las de Acuña. Les baja la autoestima y eso me pone triste", sintetizó Cano.