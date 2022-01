El príncipe Andrés, de hijo dilecto a manzana podrida de la corona británica

Andrés durante un acto oficial.

La denuncia de abuso El príncipe Andrés debe responder a las acusaciones de abuso sexual presentadas en un tribunal de Estados Unidos. Virginia Giuffre presentó una demanda civil en Nueva York en la que acusa al duque de York de agresión sexual cuando ella tenía apenas 17 años.



Giuffre describió al duque de York como un "agresor sexual" y un "participante" en los abusos."No puede esconderse detrás de la riqueza y los muros del palacio", señaló David Boies, su abogado. Ahora, con la decisión de la corona británica, el duque deberá presentarse a la justicia como un ciudadano común.

La reina ante la necesidad de "despegarse" de su hijo.

El movimiento es, en primer término, darle el apoyo al protagonista y ocultar el escándalo, y separarlo cuando ya se vuelve insostenible. Juan Terranova

Soltar

Para los argentinos, Andrés fue una de las caras visibles del conflicto bélico.

El Invencible

El amor incondicional no existe. No, al menos, para la realeza británica. En el año en el que comienza a prepararse la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II, que conmemora las siete décadas del reinado,elcortó por lo sano con elpara evitar que sucontamine la imagen de la familia real."Con la aprobación y consentimiento de la reina,El duque de York seguirá sin asumir tareas de representación pública y defenderá su caso ante los tribunales estadounidenses como un ciudadano privado", dice un escueto comunicado de Buckingham.Para los argentinos, Andrés es algo más que un miembro de la realeza caído en desgracia:Se encargaba de misiones de transporte y rescate.También hizo misiones antisubmarinas que despegaban --él y otros helicópteros-- para "distraer" a los misiles argentinos. a quien fuera el hijo dilecto de la reina pasó a ser la manzana podrida de la corona. Para Juan Terranova, integrante del área de investigación y archivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se trata de una clásica estrategia de control de daños de la Casa de Windsor, a la que define como "racista, colonialista y cerrada". "No quieren verse envueltos en escándalos sexuales y tampoco económicos (porque tienen problemas de impuestos). Siempre tuvieron escándalos y siempre los resolvieron de la misma manera. El movimiento es primero darle el apoyo y ocultar el escándalo y separarlo cuando ya es insostenible", dijo a Télam.A pesar de que el duque de York fue una de las figuras emblemáticas del Reino Unido en el conflicto del Atlántico sur, consultado por la agencia, Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dijo que el Gobierno argentino mantiene la política de no injerencia en los asuntos internos de los países.Lo cierto es que el "castigo" a Andrés fue in crescendo. En Malvinas tenía un bajo rango de oficial, pero su participación le granjeó prestigio y hasta recibió una condecoración, pero el escándalo sexual: un domingo a principios de noviembre del año pasado, la familia real (incluyendo a la reina Isabel II) participó en la tradicional conmemoración del Día del Recuerdo, una fecha en honor a los soldados caídos en la primera Guerra Mundial. Andrés no fue de la partida."Los Windsor son el ala más racista y los que más cohesión sanguínea tienen. Andrés de York hizo su servivcio militar porque es una formalidad para la realeza británica.Hacen la carrera de oficiales y es un gesto no empezar mandando", afirmó Terranova."La Casa Windsor es la casa real británica desde hace más de un siglo: son tipos muy racistas, colonialistas y cerrados. Las nuevas generaciones son menos conservadoras, pero el tema es más viejo y más complejo. Ellos no quieren verse envueltos en escándalos sexuales y tampoco económicos porque tienen problemas de impuestos.. El movimiento es darle el apoyo y ocultar el escándalo del que lo tenga en primer término y separarlo cuando ya se vuelve insostenible", explicó.A diferencia de otras monarquías, el investigador explica que la británica es mucho menos moderna que el resto y que obtienen sus galones a través de la carrera militar. "Hacer el servicio militar está bien visto porque la realeza está ligada a lo militar. Los títulos en la corona se ganan en el terreno militar. Eso no es así en todas las monarquías. A nosotros todo lo que es la corona británica nos resulta muy ajeno, es muy pesada y tiene muchos provilegios, la española es más moderna", explica.Desde que en 2019, después de una entrevista en la que no salió para nada airoso, Andrés intentó desvincularse de los escándalos sexuales que habría protagonizado con su amigo el millonario pedófilo Jeffrey Epstein, la Reina decidió alejar al duque de las tareas públicas y mantenerlo en un discreto segundo plano.Pero retenía, sin embargo, sus títulos honoríficos de pertenencia a ocho regimientos británicos, incluido el de la Guardia de Granaderos. El duque llegó a ser calificado como "héroe de las Malvinas" por su participación como piloto de helicóptero y varios militares habían pedido ya que le retiraran sus títulos. Cosa que ya ocurrió.Y si la cosa se pone más espesa, Terranova tiene claro cómo sigue la película: "Si se pudre todo lo sacan de la línea sucesoria. Tienen mucho dinero y mucho poder. Y son medio caraduras, te firman todos los tratados, pero al final del día son un imperio".Es, dice, lo que denuncian a diario desde el Museo Malvinas.Hace unos días,transportadas en el buque El Invencible. El comunicado se emitió luego de la información publicada en el portal Declassified UK sobre el envío de buques británicos con armas nucleares al conflicto del Atlántico Sur y sostiene en el año 2003 el Ministerio de Defensa británico redactó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó ese equipamiento.Aunque no quieren pronunciarse sobre este escándalo en particular, desde el Gobierno argentino adelantaron que están trabajando para chequear la información sobre las armas nucleares y el rumor de que el príncipe Andrés habría estado en esa embarcación.