Lewandowski superó a Messi y se quedó con el premio "The Best"

El delantero polaco Robert Lewandowski superó este lunes al crack rosarino Lionel Messi y se quedó con el premio "The Best" de la FIFA como mejor jugador del año 2021.Lewandowski, elegido sobre Messi y el egipcio Mohamed Salah, obtuvo el galardón por segundo año consecutivo y junto con el portugués Cristiano Ronaldo es el máximo ganador. El goleador polaco tomó revancha del crack rosarino, quien se alzó con el Balón de Oro de France Football a fines del año pasado.dijo el atacante de Bayern Münich de Alemania a través de la videoconferencia en la ceremonia virtual que se realizó en Zürich, Suiza, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Lewandowski integró el equipo ideal de la FIFA que incluyó a Messi. Los elegidos fueron: Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Rúben Dias y Leonardo Bonucci; Jorginho, N'Golo Kanté y Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lewandowski y Messi.tal como lo había hecho con el Balón de Oro. La jugadora del Barcelona de España sacó más votos sobre su compañera Jennifer Hermoso y la australiana Sam Kerr, quien milita en Chelsea."Estoy muy feliz y tengo que estar muy agradecida a mis compañeras. En España hay talento pero faltaba tiempo y un proyecto. El Barça está haciendo un trabajo increíble", indicó Putellas.Primero a través del alemán Thomas Tuchel, elegido el mejor entrenador sobre el español Josep Guardiola y el italiano Roberto Mancini, y segundo con Emma Hayes, quien se adjudicó el premio a mejor entrenadora.El senegalés Édouard Mendy fue elegido el mejor arquero del año. Su gran rendimiento en Chelsea, último campeón de la Liga de Campeones, se impuso sobre el italiano Gianluigi Donnarumma y el histórico Manuel Neuer.Por su parte,y se transformó en la primera sudamericana en lograrlo. Su inicio se produjo en Unión La Calera de Chile y también jugó para Chelsea de Inglaterra y Valencia de España. Actualmente milita en Lyon de Francia.Por su parte, el paro cardíaco que sufrió el volante danés Christian Eriksen durante la última Eurocopa motivó que el cuerpo médico y jugadores del seleccionado danés hayan obtenido el premio Fair Play.La FIFA otorgó dos menciones especiales. La primera para la canadiense Christine Sinclair, quien acumula 188 hasta el momento. Sinclair, de 38 años, ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue saludada por Steve Nash en un video.La segunda quedó en manos de"Tengo que agradecer esto a mis compañeros. Esto es un premio especial por parte de la FIFA, una institución a la que respeto mucho. Es un honor ser el máximo goleador del fútbol de selecciones. Disfruto y mi motivación sigue ahí. He trabajado muy duro desde que tengo ocho años. Espero jugar cuatro o cinco años más", dijo el delantero de Manchester United.