Organizaciones de la diversidad sexual repudiaron el ataque al bar Maricafé

El bar se encuentra en Honduras y Acuña de Figueroa.

Esto fue lo que sucedió esta madrugada, a las 5:23 AM frente a nuestro local sobre Avenida Honduras 4096, Palermo. Ningún otro local de la zona sufrió algo parecido.

Recuerden que cuando alguien pregunte por qué el orgullo: es por esto y mucho más 🏳️‍🌈🐞❤ pic.twitter.com/otZ0ptQzr8 — maricafe (@maricafeok) January 16, 2022

"Somos una minoría legitimada por la mayoría, por un Parlamento, y desde ese lugar estamos exigiendo consecuencias (para acciones como ésta), porque si no, la ley queda en nada"

Repersuciones

Organizaciones del colectivo de la diversidad sexual, organismos y funcionarios usaron este lunes sus redes sociales para repudiar el ataque a un bar LGBT+, del barrio porteño de Palermo, perpetrado por desconocidos en la madrugada del sábado y exigieron "justicia" por este hecho que calificaron como un ataque de odio.Al amanecer del sábado y cuando ya estaba cerrado,fue objeto de un atentado que quedó registrado por las cámaras de seguridad, que permiten ver cómo dos hombres arrojan una almohada prendida fuego a las puertas del lugar. La agresión y las imágenes que daban cuenta de ella fueron difundidas por el bar en sus redes sociales pocas horas después."Esta madrugada, a las 5:23 AM, dos individuos prendieron fuego -lo que aparenta ser- una almohada destrozada y arrojaron en llamas su contenido hacia nuestra puerta, reforzando en una segunda instancia el remanente en llamas. Antes de marcharse se quedaron observando por segunda vez y se retiraron", postearon ese mismo día., agregaron.En diálogo con Télam,explicó que las grabaciones ya fueron entregadas a la Fiscalía donde quedó radicada la denuncia, sin que hasta el momento hayan podido ser identificados los dos sospechosos."La verdad,, dijo.Terrera explicó que conforme fueron pasando las horas se fue convenciendo de quey pidió a las autoridades un rápido esclarecimiento del hecho como un "mensaje político" de apoyo a la comunidad LGBT+.Terrera contó que si bien "nunca tuvimos un ataque parecido" en los tres años de vida del local, "lo más parecido" tuvo lugar durante las celebraciones del Día del Orgullo el pasado 6 de noviembre, cuandoque contaba con todas las habilitaciones y la transmisión en vivo de la Radio de la Ciudad, dejando en evidencia que "lo molesto no es el ruido sino la visibilidad"."No había instancia para que pudieran decir algo, era solo el odio de vecinos que se ocultan detrás de denuncias burocráticas porque no todos tienen esa impunidad de hacerlo tan explícito" como los atacantes del sábado, dijo."Repudiamos el ataque a uno de los lugares de encuentro más significativos de nuestra comunidad", comienza el comunicado la. Además de expresar su solidaridad con los dueños de este emprendimiento, la Federación informó que "junto con la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la CABA nos pusimos a disposición desde el primer momento para acompañar en las denuncias correspondientes""La violencia que sufre la comunidad LGBT+ es muchas veces invisibilizada, por eso volvemos a exigir el tratamiento urgente del proyecto que hemos presentado en el Congreso de la Nación de una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, que permita una real garantía de acceso a la Justicia en los casos de violencia y de crímenes de odio contra las personas LGBT+, como el que ocurrió en Maricafé", expresó Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.También, uno de los espacios de encuentro de nuestra comunidad LGTBIQ+ de la Ciudad de Buenos Aires""Estos hechos de homofobia continúan repitiéndose y en algunos casos han sido ataques a las sedes de nuestras organizaciones, como lo fue el intento de incendio en las ventanas de la sede de la CHA el año pasado, y la Justicia no está dando respuestas en la mayoría de los casos", dijeron en un comunicado.Por eso, exigieron a la justicia "celeridad en las investigaciones penales, para saber quiénes son los responsables de estos ataques y solicitamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires redoblar sus esfuerzos para evitar estos daños y el amedrentamiento a las personas y a los espacios de encuentro de nuestra comunidad".A su turno,"Venimos denunciando el avance de la violencia y los discursos de odio en todo el país y la región, pero específicamente en la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo hace varios años que no hay una política pública de repudio, de condena y de búsqueda de justicia porque la mayoría de los eventos queda impune", dijo a TélamEn relación a la Justicia, el activista señaló, además, que la institución "no está preparada en perspectiva de diversidad y derechos humanos" para recepcionar estas denuncias y, "en lo que tiene que ver con la investigación penal",Interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo del Dr. Kessler, quien ante la Secretaría Única de la Dra. Zalazar, dispuso actuaciones por "Averiguación de daño, incendio e intimidación". Además solicitó la revisión de las cámaras de seguridad.Por su parte,"Por actos de odio como este es que tenemos que seguir marchando y visibilizando.. Mi solidaridad con los amigxs de Maricafé", escribió.