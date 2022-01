Novak Djokovic, un involuntario promotor de la vacunación contra el coronavirus

El serbio Novak Djokovic, fastidiado por tener que dejar Australia.

Ernesto Resnik.

Leandro Cahn

Alicia Stolkiner

Djokovic en una cancha, algo que no se pudo ver en Melbourne. (Foto AFP)

Mark Twain escribió que "La fe es creer en algo que se sabe que no es cierto". La postura de los integrantes del movimiento antivacunas es exactamente la inversa: niegan lo evidente y el problema es que lo evidente es que las vacunas salvan vidas. La cuestión se complejiza cuando un miembro de este grupo es rico, famoso y admirado por su actividad pública:es el caso de, hoy el mejor jugador de tenis del mundo y aguerrido referente del movimiento que en plena pandemia de coronavirus no se privó de predicar con el ejemplo y difundir su mensaje.Fue deportado de Australia por incumplir las normas de seguridad sanitaria del país y permanecerá un tiempo en Belgrado, la capital de su país. En una escala del viaje, se enteró que el Gobierno francés está analizando endurecer las medidas para los deportistas extranjeros que ingresen al territorio y pedirles el esquema de vacunación completo. Si mantiene su postura, e. Y estamos hablando de país que tiene un gobierno liberal y de derecha",, quien, entusiasmado,"Resulta quedijo a la agenciaambién contenta con la noticia de que no se haya hecho una excepción en este caso., sostuvo a Télam que le parece "muy interesante que los países entiendan que. A la comunidad científica no le tembló el pulso en celebrar la noticia aunque saben que hasta que la vacuna no sea obligatoria, este tipo de casos se van a multiplicar y van a generar sus propias tensiones y soluciones definitivas en cada caso., se entusiasma Resnik.. El biólogo molecular cree que la población de Australia, muy militante a favor de la cuarentena, hizo mucho para ir cerrándole el paso para que no pueda jugar al tenis sin estar vacunado y convertirse en la excepción que hubiese empoderado a los antivacunas.Porque, como dice, si se hubiera salido con la suya no hubiese sido el triunfo de una batalla sólo deportiva.En efecto, un fantasma recorre Europa y en pleno siglo XXI es el del movimiento antivacunas, que, generando enormes gastos al sistema de salud, sino que también está ralentizando el fin de la pandemia, porque todos los entendidos coinciden en que mientras haya circulación comunitaria el virus continuará circulando."Yo tengo puestas dos Sputnik y la vacuna inglesa y aún así no puedo entrar a Estados Unidos", dijo a Télam Stolkiner¿Por qué no se indignan con que Australia hasta 1970 no dejaba entrar judíos porque decía que no quería problemas raciales, por qué no dicen nada cuando la embajada de Estados Unidos, antes de la covid, le negó la visa a una mujer joven, sana, porque tiene un sueldo bajo y no tiene propiedades? Resulta que se empieza a generar una idea de la libertad (que la invocan de muchas maneras y lo presentan a él como un héroe, pero, los que son ricos o los que son los bufones de los poderosos", agregó la psicoanalista."Me parece que Djokovic tiene la libertad de no vacunarse y que las sociedades tienen el derecho de poner las condiciones. Y de hecho las ponen. Pero después las personas como él piden la excepción a la prohibición y los que lloran junto con él jamás dicen nada de las prohibiciones para los otros", concluyó Stolkner."Ense juega además algo simbóloco de ambos lados,, organizó un torneo cuando estaba todo cerrado y tanto si tuvo covid como si no tuvo", dijo Leandro Cahn."Con todos los errores de comunicación que hubo al principio,, se está planteando una", afirmó. Respecto del futuro, cree que diferentes casos de ricos y famosos van a seguir generando tironeos hasta que la vacuna no sea obligatoria. "Va a haber tensión porque hay tensión desde que comenzó la pandemia. El pase sanitorio es un derecho de admisión que no es caprichoso: en las últimas 8 semanas se dieron 900.000 primeras dosis", graficó el director de la Fundación Huésped., hay que seguir generando conciencia desde el Estado de la necesidad de vacunarse porque entre miles de millones de personas vacunadas, mueren las no vacunadas. Tengamos en cuenta de que el Porque ´veranito´ en Argentina en término de casos de septiembre, octubre y noviembre fue el producto de la vacunación. porque el virus no se vuelve más bueno", ironizó Cahn.Desde la sociología también tienen cosas para decir., la noticia es un gran ejemplo de cómo actúa el Estado y las instituciones cuando se compromete el interés nacional. Sin excepciones", dijo a Télam Artemio López, titular de la consultora Equis."El conflicto con Djokovic pone en evidencia un valor núcleo de lo que es la civilización occidental.Estamos frente a una pandemia y frente a eso el Estado reacciona y Djokovic se posiciona en un lugar claramente individualista y anticomunitario", declaró a Télam Ricardo Rouvier, titular de Rouvier y Asociados.