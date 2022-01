Los costos reales de viajar en avión

Los costos de viajar en avión VER VIDEO

Hace solo unos días, leí una noticia del New York Times, que hacía referencia a una innovación realizada por Google, justo antes de que se celebrara la COP 26 en Glasgow.Se trata de una nueva columna en Google Flights, que muestra, aparte del precio y las escalas de los boletos de avión, la cantidad de emisiones de carbono de cada vuelo, y un porcentaje que indica cuanto mejor (o peor) es cada vuelo en relación con las emisiones habituales para esa ruta.Vamos a poner un ejemplo, supongamos que quiero viajar de Buenos Aires a Bariloche, cuando cargo los datos en la plataforma me aparecen los distintos vuelos disponibles y me encuentro con estos números:En el pasado, tal vez sólo hubiera tenido en cuenta el horario y el precio, pero ahora hay un nuevo elemento a evaluar, que tiene que ver con las emisiones de carbono de cada vuelo.Como vimos en otro video, viajar en avión es la forma de transporte que más gases de efecto invernadero genera, es por eso que a nivel global, existen cada vez más movimientos que invitan a la toma de consciencia y proponen reducir drásticamente el número de vuelos que tomamos, para optar por medios de transporte más sostenibles, como puede ser el tren o el micro de larga distancia.Sin embargo, para aquellos casos que no podamos evitar subirnos al avión, es bueno saber que cada vez tenemos más herramientas para tomar decisiones conscientes. Además, es una buena forma de ir presentando la problemática a aquellas personas que aún no sienten interés o preocupación por el cuidado de nuestro planeta.Anotate este dato para cuando vayas a viajar, y acordate, que nunca es tarde para cambiar de hábitos.