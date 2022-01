Las olas de calor serán más frecuentes y afectarán nuestro estilo de vida, según científicos

foto sebastian granata

Adaptarse y cuidar el medio ambiente

Sudamérica, un horno

Frente a la ola de calor histórica que afecta a casi todo el país, especialistas en meteorología aseguran que fenómenos como este serán cada vez más frecuentes e intensos por la influencia del cambio climático y advierten sobre la necesidad de cambiar hábitos de vida y adaptar los servicios para mitigar el impacto."En nuestro país, esta ola de calor es la más extrema en cuanto a intensidad", indicó a TélamSobre las causas de las temperaturas extremadamente elevadas que esta semana afectaron desde el norte de la Patagonia hasta Jujuy, con marcas térmicas que superaron los 40 grados en diez provincias,detalló Rusticucci, quien trabajó en el Cuarto y Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones UnidasEsta semanaque, junto a las mínimas elevadas y la cantidad de días consecutivos con calor, tuvieron a casi todo el país bajo alertas rojas y naranjas.El viernes lmarcó a las 15.45 horas la temperatura más alta de los últimos 64 años, tras alcanzar losinformados el martes pasado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).También ayer,experimentó el día más caluroso de su historiay en la localidad bonaerense dese rompió un nuevo récord.En tanto, el jueves,alcanzó una temperatura máxima histórica dey el martes enPara, las olas de calor extremas como la que estamos experimentando "ya son más frecuentes" porque "el calentamiento global es de 1,1 grados por encima de los valores normales que se establecen al inicio de la era industrial, a fines del siglo XIX".En diálogo con Télam, Vera aseguró quey que si el calentamiento global continúa,, pero a la vez nos tenemos que adaptar a que este tipo de olas de calor son más frecuentes y ponen en riesgo la salud y también nuestros sistemas de servicios, como el energético o la disponibilidad de agua", alertó la investigadora, quien participó del último informe del IPCC y en 2019 recibió el premio Cleveland Abbe que entrega la Asociación Meteorológica de Estados Unidos.Asimismo, remarcó que, ya sea en investigaciones financiadas por el Conicet o por otras líneas del Ministerio, pero en esta gestión se ha intensificado el apoyo".Entre las medidas que implementó la cartera de Ciencia, la funcionaria destacó la promoción de investigaciones que faciliten la transición energética, la convocatoria de proyectos ImpaCT.AR, y la colaboración con el Gabinete Nacional de Cambio Climático (Gncc) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir)."La comunidad científica de Argentina está al servicio de acelerar el conocimiento para tratar de solucionar estos problemas que ya son una realidad", destacó Vera.Las investigadoras consultadas por Télam"Sobre todo porque hay regiones de nuestro país donde no está la población acostumbrada a tener estas altas temperaturas", indicó Vera y agregó: "En la misma línea, Rusticucci señaló que desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA realizaron estudios del iy "aseguró., dijo, por su parte, a Télam que estos eventos extremos sony remarcó la necesidad de "empezar a adaptarse".apuntó el científico y destacó que"Eventos como olas de calor están incrementándose en Argentina y en casi todo el mundo; no es un fenómeno especial de nuestro país", agregó.a toda la región central de Sudamérica, principalmente a ladonde también se registraron récords de temperatura.Para Díaz es una incógnita qué tanto puede agravarse la situación a futuro y aseguró que dependerá "de qué acciones se tomen o no al respecto".Algo similar planteó Rusticucci, para quien "cuanto más se demoren en tomar las medidas contra el cambio climático, los impactos van a ser cada vez más extremos"."Estamos a tiempo de empezar a revertirlo, de dejar de emitir los gases del efecto invernadero y retrasar los cambios", aseguró la especialista y advirtió que "las soluciones y la tecnología están, esto es cuestión de tomar decisiones políticas y no es algo nuestro solo, la responsabilidad es de todo el planeta"., concluyó.