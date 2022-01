La sequía y la ola de calor complican la situación de los incendios forestales

Los incendios en Rio Negro preocupan a las autoridades. (Foto Alejandra Bartoliche)

Miramar tampoco se salvó de los incendios. Fotos Gentileza Rodrigo Aranda

En Mar del Plata también se combatió un incendio. Foto Izquierdo Diego

Las temperaturas récord contribuyeron al brote del incendio en Mar del Plata. Foto Izquierdo Diego

Los focos activos

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, encabeza junto al secretario de Energía, Darío Martínez, la mesa interministerial que sigue y monitorea en forma permanente el impacto de la ola de calor en todo el país. pic.twitter.com/hxXAAQAbfC — Ministerio Seguridad (@MinSeg) January 14, 2022

Los bomberos combatieron los incendios en Miramar. Fotos Gentileza Rodrigo Aranda

Calor e incendios en la Laguna Vitel. Foto Claudio Fanchi

Las fotos de los incendios que llegan desde Bariloche son impresionantes. Foto Alejandra Bartoliche

En Ezeiza hubo dos incendios, uno este jueves y otro este viernes. Foto Paula Ribas

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación,, expresó este viernes su preocupación por los incendios forestales que se registran en varias regiones de la Argentina y advirtió que "estamos atravesando una temporada muy adversa desde el punto de vista climático"."Llevamos d, unadeclarada por el Gobierno a mitad del año pasado en la cuenca del Rio Paraná, Limay y en otras provincias, además de unapersistente que se ha agudizado estos días", señaló el funcionario en diálogo con Télam Radio.Recordó que frente a este panorama, el presidente Alberto Fernández decretó la Emergencia Ígnea "para poder disponer de recursos extraordinarios para enfrentar esta temporada". "En este momento la situación esta relativamente calma, con un foco ígneo muy importante que todavía persiste en el sur de Bariloche , en la zona del Lago Martín y Steffen, desde fines del año pasado sin poder ser controlado del todo", precisó.Además, el biólogo y periodista recalcó que hay focos en otras provincias, "lo que demuestra la gravedad de la situación, ya que normalmente no es una temporada de fuego para las provincias del Litoral y sin embargo, tenemos incendios en Corrientes, Entre Ríos o Misiones".En tanto, el(SNMF) dio cuenta de focos activos en las provincias deDe acuerdo con el reporte diario del organismo, los incendios en Chubut permanecían activos en el Departamento de Biedma y otro en Futaleufú fue controlado.En tanto, los departamentos dede la provincia de Buenos Aires continúan activos mientras se pudo controlar el foco en Ezeiza y personal especializado logró extinguir el del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la localidad deMientras, enlos incendios continúan en, y el dese encuentra "controlado".A su vez, los departamentos deI, en, tienen focos activos, y opera en la zona un avión hidrante del SNMF.Asimismo, en la provincia de Santa Fe permanecían activos focos ígneos en su capital y en el departamento de Vera, al igual que en la localidad salteña de Anta.El SNMF informó que continúan activos los focos de, en, en; y en, enPor su parte, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela, afirmó a Télam que "hoy se volcaron más de 60 brigadistas, esperando lograr un control del incendio" en una zona ubicada al sur de Bariloche y haciendo referencia al denominado sector 7, en la parte cercana a la ruta 40. "Allí se están desplegando personal en tierra y medios aéreos", diko."El último reporte da cuenta del avance del incendio y la complejidad que está teniendo hoy en día, principalmente en dirección este que con el comportamiento de vientos el fuego tuvo un avance extremo y un comportamiento extremo hace dos días atrás", indicó el intendente del área protegida.Asimismo, Paradela expresó que "se están poniendo todos los recursos para reducir la complejidad de ese lugar y poder controlarlo adecuadamente".Y detalló que "se está trabajando en los focos del lado oeste del incendio, tanto en el cerro Bastión como al norte del Lago Martin".Con respecto a las condiciones climáticas, el intendente del Parque Nacional patagónico indicó que son adversas, "esperamos que estos días un mínimo que pueda llegar a haber de precipitaciones nos acompañe".En tanto, el incendio en el partido bonaerense de Ezeiza se acercó este viernes a los límites de un barrio privado de la localidad de Canning y, pese a encontrarse controlado, las condiciones climáticas implican "una amenaza", informaron a Télam desde el Cuartel de Bomberos de Tristán Suárez."El fuego de Canning hasta el momento está controlado, pero las condiciones climáticas, el viento y la alta temperatura no ayudan", aseguró una fuente del Cuartel.Debido al riesgo "aún inminente", los bomberos continúan realizando "guardia de cenizas" y controlando con móviles y personal de a pie "que no queden troncos prendidos y otros pequeños procesos ígneos, principios de incendio que estamos apagando permanentemente".En Miramar, en tanto, los bomberos sofocaron un incendio originado en un monte del Bosque Vivero de la ciudad balnearia, mientras que desde el municipio de General Pueyrredon indicaron que por las altas temperaturas de las últimas jornadas a partir de este viernes, y hasta el lunes 17, se cerrará al público la reserva Natural Laguna de los Padres por prevención de incendios en la zona.En San Luis, mientras tanto, bomberos y brigadistas de varios cuarteles de la provincia luchaban este viernes contra tres frentes de fuego en medio de altas temperaturas, lo que complica su trabajo, según informaron fuentes oficiales.Un foco se ubica en la zona de Puerta Colorada, al noreste de la provincia; otro en la localidad de Lafinur, en el extremo norte y un tercero está en cercanías de Buena Esperanza, en el sur provincial.Según se informó desde el Ministerio de Seguridad de San Luis, las altas temperaturas que castigan a la provincia desde inicio de esta semana, con marcas térmicas superiores a los 40 grados, complican el trabajo de los bomberos.