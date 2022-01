El calor en Córdoba se pasa en ríos, piletas, bajo alguna sombra o con aire acondicionado

Calor en Córdoba Foto Laura Lescano

Calor en Córdoba Foto Laura Lescano

Calor en Córdoba Foto Laura Lescano

Los cordobeses y turistas que vacacionan en la provincia enfrentan un calor agobiante con la particularidad en este verano de que las temperaturas extremas se sostienen durante muchos días consecutivos, por lo que ríos y piletas se convirtieron en casi la única alternativa para resguardarse.Martes, miércoles, jueves y viernes con una temperatura superior a los 40 grados generaron un éxodo masivo de la ciudad, por lo que fue una constante detectar las largas filas de vehículos en dirección a las sierras para encontrar la refrescante agua de algún río y así pasar los días alejados del calor de las grandes ciudades.Aunque no todos tienen esa posibilidad, por obligaciones laborales u otras cuestiones, algunos cordobeses se refugiaron del calor en alguna piscina o bajo un aire acondicionado o ventilador, situación que se vio opacada por cortes del servicio eléctrico a raíz de la alta demanda energética, como puntualizaron desde la compañía EPEC.Las jornadas muy calurosas de esta primera quincena de enero tienen por la noche el escape de muchos hacia los diferentes festivales de la temporada estival.El común denominador entre los vecinos que permanecen en las ciudades es que coinciden en que no pueden descansar adecuadamente, ni hacer actividades al aire libre, prácticamente a ninguna hora del día, porque el calor se siente desde bien temprano en la mañana y también cuando se va el sol por las noches.En la capital, las postales en el centro de la ciudad se repetían con transeúntes caminando con su botella de agua en las manos, y hasta en el paseo de Sobremonte, frente a la Municipalidad, un hombre eligió bañarse en las aguas de la fuente central.Hasta mascotas no dudaron en arrojarse en las fuentes de las plazas céntricas, mientras que los vecinos que soportaron el calor sin refrescarse, intentaban refugiarse al menos en alguna sombra que encontraran.El punto más triste de esta situación de clima extremo se vivió en la jornada del jueves con los incendios forestales que afectaron al norte del Valle de Punilla, cuando el fuego arrasó por 15 hectáreas de monte nativo, siniestro por el cual debieron ser evacuadas 10 familias de manera preventiva, las que con el correr de las horas regresaron a sus hogares.El trabajo de los bomberos logró contener el fuego, aunque continúan las tareas de enfriamiento para evitar reinicios.Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor con temperaturas por encima de los 40 grados persistirá en la provincia al menos hasta el domingo, día en que se esperan precipitaciones, que serían un alivio no solamente para los ciudadanos, sino también para evitar posibles incendios.