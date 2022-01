Emergencia hídrica en dos localidades turísticas de San Luis, en medio de altas temperaturas

Villa de Merlo, San Luis. Foto archivo.

Algunos visitantes que se acercan a los cursos de agua y arroyos "hacen pequeñas piletas" con piedras, lo que provoca que "no se pueda controlar el caudal de agua hacia la red"

SOCIEDAD | La ciudad un infierno: Con alerta roja por el calor y sin agua. Otra vez los cortes de agua sin previo aviso y el anuncio repentino de una nueva emergencia hídrica en toda la ciudad. Sin previsión, ni obras, la historia se repite. https://t.co/QG8pckqM6d — infomerlo (@infomerlo) January 14, 2022

Dos de las localidades con mayor cantidad de turistas en San Luis declararon la emergencia hídrica debido a la falta de lluvias, que incluye restricciones al consumo de agua, en medio de una ola de calor que mantiene a la provincia en alerta rojo por las temperaturas que rozan esta semana los 45 grados durante la mayor parte del día.Se trata deque visita San Luis, donde se registran cortes del suministro de agua que afectan a visitantes y residentes; y El Trapiche, a 40 kilómetros al norte de la capital."El déficit acumulado de lluvias, la intensa sequía que nos afecta, genera una merma muy pronunciada en el caudal de los arroyos; a esto se suman las", argumentó el Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable de Villa de Merlo al declarar la emergencia hídrica.Asimismo, reconoció que el abastecimiento del sistema de bombeo "no puede entregar mayor caudal por problemas técnicos actuales" y explicó que detectaron "desvíos en los arroyos y obstrucciones en las captaciones que agravan aun más el déficit", lo que adjudicaron a la acción de turistas.En ese sentido, detallaron que algunos visitantes que se acercan a los cursos de agua y arroyos "hacen pequeñas piletas" con piedras, lo que provoca que "no se pueda controlar el caudal de agua hacia la red".El sitio Infomerlo aseguró sobre la situación que "una vez más en plena temporada y con la ciudad repleta de turistas, apareció el anuncio repentino de emergencia hídrica. Anteriormente, se fueron realizando numerosos cortes sin previo aviso en diferentes barrios y aún hay zonas que llevan más de 24 horas sin agua y sin respuestas".En tanto, el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau (Juntos por el Cambio) firmó el decreto de emergencia hídrica el miércoles último y en declaraciones públicas aseguró que "la situación aún no es crítica ni prevén cortes del suministro a los vecinos; sin embargo, el decreto ayudará a extremar el cuidado del agua".En un comunicado que publicó en las redes,entre las 8 y 22 horas; y el uso abusivo del suministro domiciliario".Por otra parte, la municipalidad de San Luis, que conduce Sergio Tamayo (PJ), constató 198 faltas en el manejo del agua y aplicó multas en treinta casos con un costo de entre 4.000 y 10.000 pesos.Entre las faltas más graves está el vaciamiento y la posterior recarga de las piletas o piscinas, y las más leves son el lavado de grandes superficies o autos con manguera.La provincia de San Luiss, pero a las 8 los termómetros ya marcaban 36 grados.