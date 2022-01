En Santiago del Estero la vacunación pediátrica llegó al 90%

Foto: Emili Rapetti

La vacunación pediátrica en Santiago del Estero alcanzó el 90 por ciento para niños de 3 a 11 años en primera dosis (140 mil aplicadas) y al 70% en segunda dosis (más de 100 mil), mientras que en adolescentes de 12 a 18 años es de más del 94% (98 mil) y el 74% (76 mil), respectivamente.La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, sostuvo que “queremos llegar al 95% en este grupo etario para llegar a proteger a toda la población”, por lo que instó a seguir vacunándose.La funcionaria remarcó que “la idea es llegar a todos con las vacunas” y expresó que “la campaña de vacunación contra el Covid-19 ya tiene más de un año de puesta en marcha” y el último grupo que “se comenzó a vacunar es en lo niños de 3 a 11 años y en adolescentes de 12 a 17”.“Estos dos grupos son lo que todavía están en el 30% de segunda dosis, o sea con esquemas incompletos”, dijo y agregó que de esta forma se intensificará la campaña de vacunación pediátrica.Además, se anunció que desde el próximo lunes se podrá acceder a la vacuna para niños y adolescentes en todas las UPAS y CAPS de la Capital y La Banda, en el horario de 14 a 18, mientras que en el interior provincial las dosis estarán disponibles en los hospitales y centros de vacunación.A la vez, la funcionaria detalló que el jueves y viernes de la semana próxima se hará una campaña de vacunación masiva en los centros y clubes deportivos destinada a los adolescentes de 12 a17 años.En la conferencia de prensa, acompañaron a la funcionaria provincial, la directora Ejecutiva del Cepsi, Liliana Romero, el presidente de la Sociedad de Pediatría Argentina, filial de Santiago del Estero, Manuel Barthe; en representación de la Facultad de Medicina de la UNSE, Ana María Soria, y el coordinador de docencia del Cepsi Darío Alonso.Romero, por su lado, manifestó su preocupación “porque la mayoría de las consultas que llegan al Cepsi por coronavirus son de pacientes con esquemas de vacunación incompleto y en "muchos casos los niños no tienen ninguna dosis”.“Entre todos, desde el Ministerio de Salud, la Facultad de Medicina, el Cepsi y la Sociedad de Pediatría, pedimos que se tome conciencia de la importancia de la vacunación” y que “los padres, abuelos, tíos acompañen a los niños y adolescentes a cualquier centro de vacunación para completar los esquemas”, dijo Coronel.“Es importante que se vacune este grupo, porque los mayores de 18 años ya se están poniendo la tercera dosis, entonces es fundamental que se vacune este grupo para que el virus circule lo menos posible”, puntualizó.“Ómicron es una variante de preocupación que está dando altos contagios y esta tercera ola”, remarcó e insistió en que “todos debemos completar los esquemas, especialmente los niños”.En cuanto a los menores que ingresan al Cepsi, Alonso explicó que la mayoría “son cuadros respiratorios, de los cuales no hemos tenido muy graves”, ya que “no hubo tanto impacto en los niños aquí en Santiago como hemos visto en otras provincias, como el Garrahan que tuvo que ampliar su capacidad porque han tenido más pacientes para internar”.A la vez, Romero manifestó que ingresaron al centro infantil, menores de 3 años con cuadros de Covid y si bien para ellos aún no hay vacunas, “es importante que los que rodean al bebé tengan los esquemas completos de vacunación”.Finalmente, por su parte, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, sentenció que “la vacuna en niños contra el Covid-19 es segura” y a la vez instó a los tutores “a completar las vacunas del calendario obligatorio”.