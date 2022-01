Tierra del Fuego no aislará a contactos estrechos sin importar si están vacunados

Foto archivo.

El gobierno de Tierra del Fuego resolvió que no será obligatorio el aislamiento de personas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus,, según autoridades del Ministerio de Salud provincial.La medida es menos estricta que la recomendación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios sugirieron flexibilizar el aislamiento solo en casos de contactos estrechos asintomáticos vacunados.La cartera sanitaria fueguina, en función del avance del plan de vacunación en la provincia.De este modo, estableció una diferencia entre contactos estrechos cuando sean de personas que viven bajo un mismo techo (convivientes) o cuando sean de individuos que compartan alguna actividad fuera de los hogares (no convivientes), por ejemplo en el ámbito laboral., siempre y cuando se mantengan asintomáticos”, mientras que los no convivientes “no realizarán aislamiento y se deberá maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos, ventilación de los ambientes, no concurrir a reuniones sociales o eventos masivos, etc.), realizando automonitoreo de síntomas de forma diaria”.En tanto, los casos positivos deberán aislarse durante siete días desde la fecha declarada de inicio de los síntomas o del diagnóstico en casos asintomáticos, y deberán cumplir otros tres días de cuidados especiales, como no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas y mantener la distancia social, entre otros.Además, la resolución 68/22 del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, vigente desde el 12 de enero, menciona quede un caso positivo conviviente o no”.En cuanto a los testeos, las autoridades fueguinas definieron que, mientras que “no se realizarán testeos a los contactos estrechos asintomáticos, ni por motivos de viaje”.Al respecto, el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicó que estas medidas buscan “volver lo más prácticas posibles” las decisiones adoptadas dentro del Cofesa.“Vimos que no hay impacto en el sistema sanitario, en un escenario donde mucha gente ya está vacunada, y entonces cursa la enfermedad de manera leve y reforzando las medidas sanitarias de protección. En este sentido, se pensó dar más alivio a los aislamientos y que sean solo para los que dan positivo más sus convivientes hasta que pase el período de carga viral”, sostuvo el funcionario.Sin embargo, un parte oficial del propio Ministerio de Salud provincial reveló que en los últimos cuatro días relevados (desde el 9 al 12 de enero) hubo un incremento de contagios hasta alcanzar los 665 diarios (el máximo desde el inicio de la pandemia) y reportó que también se triplicaron las internaciones y hubo tres fallecimientos.