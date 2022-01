El calor en primera persona

Calor. Niños en la pileta intentando refrescarse como pueden. Foto Osvaldo Fanton

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió esta semana, que gran parte del país se vería afectado con "temperaturas extremas", es decir, que se superarían los 35°C.Pero estos días ya hubo ciudades que registraron 45°C, como la ciudad de Rivadavia (Salta) y otras que llegaron a 44°C, como San Antonio Oeste (Río Negro).Cuarenta y dos ciudades, en todo el país, soportaron temperaturas superiores a los 40 grados y, sin llegar a esos picos, otras también sobrepasaron sus valores históricos.Trece provincias argentinas soportaron este jueves temperaturas superiores a los 40 grados. Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y el este de Neuquén, noroeste de Río Negro y oeste de San Luis y Córdoba estuvieron con alerta rojo, es decir, marcas térmicas "muy peligrosas" que pueden tener un "efecto alto a extremo en la salud".Los corresponsales de Télam de todo el país salieron a consultar cómo hacen los argentinos para sobrellevar el calor. Aquí las primeras respuestas de un resumen federal que busca refugio de una Argentina ardiente.María Rosa abrió esta mañana las ventanas y las puertas de su hogar. Se decidía a ventilar la casa y asumir las tareas de limpieza con el apuro de “hacerlo antes que el calor no nos permita movernos”.“Apagamos el aire y ventilamos, porque para el mediodía volvemos a cerrar todo y prendemos un rato para poder comer”, le dijo a Télam, mientras arrojaba baldes de agua en su hall de entrada.Vive en el centro de la ciudad donde señala que “la luz se corta pero vuelve como un aviso por el alto consumo” y, respecto del agua afirmaba que "ha disminuido el caudal pero aún contamos con el servicio”.En contraposición, Fernando, del barrio La República, un asentamiento con casas precarias que no cuenta con los servicios municipales, dijo que “logramos, protestando al sol, que la Municipalidad habilite puntos de suministro de agua en camiones y el reparto de bidones para consumo”.En los hospitales y centros de atención médica no hubo mucho movimiento, “sólo concurren los que necesitan atención por urgencias o porque ya tienen turno que fue otorgado desde hace varios días”, dijo un administrativo de un consultorio privado consultado por Télam.En la provincia, el termómetro ya marcó 42 grados y seguirá subiendo. La Capital “es un horno”, aseguraba la gente que sabía que el alivio llegará recién el martes 18.En una recorrida por los barrios aledaños al centro, Télam registró cómo, en las viviendas más precarias, grandes y chicos se refrescaban con el agua de mangueras en los patios y puerta de sus viviendas.Al mediodía, en el centro de la capital, la gente pasaba rápido con botellas de agua para tomar, con botellas de agua congelada y con pañuelos en la cabeza, apurando sus actividades para abandonar las calles antes de la siesta.La vía de escape fue la llamada Costa de La Rioja donde la frescura del Dique Los Sauces ofrecía agua y arboledas; en Sanagasta, canales y ríos; o en Huaco donde el río permitía bañarse. Otras localidades costeñas con agua fueron Aminga, Anillaco y San Pedro. Y sino: piletas públicas o privadas.San Fernando del Valle de Catamarca se ubicó entre las ciudades más calurosas del país con una temperatura de 41.4ºC."Es infernal el calor que hace, los chicos lo sufren muchísimo. Estos días padecimos cortes de agua y de luz y dijimos hoy nos vamos al rio y acá estamos. Disfrutando un poco del agua y de la sombrita", relató Ana María Reinoso, vecina del barrio de Villa Cubas, quien junto a sus dos hijas y su marido optaron por visitar el Río El Tala ubicado en Ruta Provincial N°4 a pocos minutos de la capital catamarqueña."Somos de acá de la zona de Polcos y nos vinimos al río porque el calor es insoportable no hay aire acondicionado que resista. Hoy vinimos acá, a Aguas Coloradas, y ayer estuvimos en el camping de La Puerta, mañana no sabemos dónde iremos pero Dios mediante saldremos a otro lugar para escapar de este calorón", manifestó a Télam Rubén, quien junto a su familia disfrutaba la sombra de los sauces en las aguas del Rio del Valle, en la localidad de Collagasta, departamento Fray Mamerto Esquiú."Como en toda la provincia, acá está haciendo muchísimo calor. Nos vinimos con la familia el lunes y nos quedamos hasta el próximo domingo. La diferencia es que acá (villa El Rodeo) a la tarde y noche las temperaturas bajan muchísimo y podes descansar por la noche", contó a Télam, Rafael Pérez desde la villa turística.En esta línea, el turista explicó que "durante la siesta el río esta colmado de gente que viene a pasar la tarde y se queda hasta la noche, cuando recién regresan a la ciudad", aseguró.Otra de las elecciones entre catamarqueños es el camping municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, al inicio de la Quebrada del Tala, a solo 4 kilómetros del centro de la ciudad capital."Vinimos con la familia a pasar la tarde; la verdad está hermoso el camping, refaccionaron los baños, las piletas están muy bien cuidadas. Nos vinimos para acá porque es un lugar cercano a nuestro barrio y sobre todo porque hoy al mediodía se cortó la luz en la zona sur. Preferimos venir y quedarnos acá hasta que baje un poco el calor", contó Norma Ariza, vecina del barrio Luis Franco.Muchos optaron por no salir de sus casas, pero otros necesitaron alternativas. “Dicen que hace 40 grados, pero eso no es nada, aquí deben hacer como 50”, aseguraban a Télam Norberto y Mercedes. El matrimonio del barrio Huaico Hondo hablaba mientras miraba a su hijo Ángel, de 10 años, que se daba un chapuzón en el río Dulce. “Nos metemos un rato, salimos y así pasamos la siesta hasta que se haga de noche”, detalló Norberto.Álvaro (15), Franco (16) y Jonás (8) no dudaron en sumergirse en las aguas del río Dulce, ya que "ahora estamos de vacaciones y podemos venir a divertimos, además no nos hace tanto calor como estar en la casa”, expresaron."Nosotros somos del barrio Juan F. Ibarra y siempre venimos al río, pero hoy más por el calor que hace”, dijo Daniel Montenegro que estaba junto a su esposa y su hijo. “Nos quedaremos hasta las seis o siete de la tarde más o menos”, añadió.Emanuel, Lautaro, Pocho y Carlitos, amigos del barrio capitalino Campo Contreras, llegaron en moto hasta el río, porque “hoy hace muchísimo calor y decidimos venir para pasar un rato en el agua”, explicaron.Otra opción de los santiagueños fueron las piletas de diferentes clubes. “La mayoría llega después de las seis de la tarde”, dijeron los guardavidas.Ludmila (11), Ulises (14) y Vanesa (10) son amigos y disfrutaban de la pileta de un club de la zona del parque Aguirre, en la ciudad capital. "Lo mejor de este calor, es que estamos de vacaciones y que podemos venir a esta pileta", dijeron alegres y se volvieron a zambullir.Incluso en plena siesta santiagueña, los centros permanentes de vacunación siguieron abiertos, donde el personal sanitario colocaba las tercera dosis.Los neuquinos y neuquinas buscaron refrescarse en el río Limay ante los 35 grados de temperatura que registraba la ciudad capital, mientras sus calles céntricas estaban desiertas.En una recorrida por la ciudad, Télam habló con Gustavo (48) oriundo de Plaza Huincul, quien se encontraba pasando la tarde en el Paseo de la Costa junto a su pareja. “Vinimos a hacer unos trámites médicos a la ciudad y como sabíamos que iba a hacer calor vinimos a refrescarnos”, contó el hombre, y agregó que “acá es más seguro, no hay peligro para bañarse”.Zoraya (44), que se encontraba sentada a orillas del río Limay junto a su hija, aseguró que “con estos calores siempre que podemos venimos al río a tomar unos tererés y mi nena se mete al agua”.Por otro lado, Javier, un guardavidas, contó que "el Paseo" es un lugar muy recurrido por jóvenes y familias que buscan refrescarse y pasar la tarde. “El 80% de los asistentes hacen caso a sus indicaciones”, remarcó y agregó que “es una zona tranquila”.En tanto, Isabel, de 27 años, pasaba en bicicleta por el monumento a San Martín y manifestó que “hace mucho calor pero yo tengo que ir a trabajar, así que me preparo una botella de agua congelada y salgo, trato de estar bien hidratada”.Playas, balnearios y laa naturaleza verde y azul que caracteriza a la provincia permiten compensar las sofocantes temperaturas durante el día. Y las fiestas populares, carnavales, festivales y campings son el deleite por la noche.Paraná, capital provincial, ya registró 40,6° C y fue esa la principal causa de que el centro tuviera sus calles desoladas desde el mediodía y hasta entrada la noche. "Estamos abiertos porque somos un 24 horas, pero después de las 13 ya no pasa nadie hasta casi las 20 cuando se reactiva un poco, sobre todo para ir a los parques o plazas", comentó a Télam Victoria, empleada de un mercado del centro de Paraná.Parque Urquiza y el Balneario Thompson ofrecían el mismo escenario: nada de gente en locales, gimnasios o supermercados, donde solo estaban los empleados y unos muy pocos clientes."Vine porque vivo cerca; no tengo aire ni nada. Es mi única ayuda desde que tengo 6 años", explicó Ramón, un pescador de 61 años que aprovecha la sombra de los árboles y el agua del río Paraná para superar las altas temperaturas, cerca de Bajada Grande. Lo acompaña el mate porque "nunca se deja; hace sentir menos el calor y es bueno para la salud", argumentó."La paso muy mal, hago dos cuadras y ya no quiero moverme más", sostuvo Jazmín, de 16 años, y recordó que en la red social TikTok vio un mapa que pintaba Argentina de color rojo oscuro, pero "el hemisferio sur también estaba rojo" producto "del cambio climático".El SMN recuperó información que la World Meteorological Organization que advirtió que los últimos siete años, a nivel mundial, fueron los más cálidos entre los registrados.Puntualizó que en 2021, sobre gran parte del país promediaron temperaturas por encima de los valores normales. Observó que durante la segunda quincena de diciembre, se acentuó un periodo de temperaturas elevadas en buena parte de la Argentina, con ciudades que registraron ola de calor. La Patagonia se presentó nuevamente un clima más cálido que lo habitual, especialmente en el oeste de esta región.Para los meses comprendidos entre enero y marzo de 2022, el SMN observa probabilidades de que la temperatura media sea más cálida que lo habitual en gran parte del país.Las regiones con las mayores probabilidades de esta categoría (45 % - 50 %) son el sur del Litoral, centro-sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el norte y centro de Patagonia. Por otro lado, sobre el extremo norte y noreste del país y región de Cuyo se espera un trimestre de normal a superior de lo normal, con una probabilidad entre el 40 % y 45 % de esa categoría.Se espera que el resto del país mantenga la temperatura promedio de otros años.