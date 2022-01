Kicillof felicitó el trabajo de la escuela técnica en el armado del minisatélite

Foto: Eliana Obregón. (Archivo).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el apoyo a la educación pública y en especial a las escuelas técnicas que permitió trabajar en el diseño del primer satélite en miniatura de origen argentino que fue lanzado al espacio."El apoyo a la educación pública y en particular a las escuelas técnicas da resultados como estos. ¡Felicitaciones por el trabajo!", celebró con orgullo el mandatario bonaerense en su cuenta oficial de Twitter.Kicillof acompañó su posteo con un audiovisual en el que docentes y alumnos de la Escuela Técnica número 5 de Mar del Plata explican el desarrollo del primer minisatélite MDQubeSAT1 San Martín, que pesa 461 gramos."Este proyecto arrancó en conversaciones entre profesores, surgió al darnos cuenta la problemática del campo que no había comunicación de internet y se nos ocurrió plantear este proyecto a alumnos de 7mo año", explica en el video el profesor Javier Maciel.Destacó que "arrancó como un nanosatélite y el proyecto evolucionó porque nos dimos cuenta que podíamos reducir el tamaño de nano a picosatélite"."Que esto se haya podido desarrollar en una escuela pública me da más que orgullo, no necesitamos ser (una escuela) privada para tener este desarrollo y este conocimiento", dijo Maciel.El alumno Máximo Magnani remarcó la posibilidad del picosatélite de "llevar comunicación donde no la hay, donde ni siquiera llega la señal de celular"."Puede dar datos del tiempo y pequeñas imágenes", precisó.Su compañero Juan Manuel Roldán destacó que "aprender haciendo o poniendo en práctica es muy bueno. Es un excelente método de enseñanza. Aprendés de electrónica que no sabías hasta ayudarnos entre nosotros, es un muy lindo proceso".El proyecto fue cobrando forma con el respaldo de Innova Space y otras empresas y el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y finalmente hoy fue lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral.