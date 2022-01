Profesor, alumnos y equipo de Innova Space vivieron con emoción y lágrimas despegue de minisatélite

Foto: Alejandro Moritz.

Fue lanzado desde Estados Unidos el primer minisatélite de comunicaciones argentino VER VIDEO

Foto: Alejandro Moritz.

Con emoción, lágrimas y orgullo el profesor de la escuela pública Nº5, Alejandro Cordero, vivió al igual que sus alumnos que integran parte del equipo de Innova Space del minisatélite General San Martín, cómo se hacían realidad años de trabajo,y listo para empezar a transmitir.Con un tenso silencio se vivió, en las oficinas de Innova Space en Mar del Plata, cuando la compañía SpaceX comenzó la transmisión y siendo las 12.25 (hora en Argentina),Diez minutos más tarde el Falcon 9 despegó, soltó a miles de kilómetros la primera etapa del picosatélite y una hora más tarde cuando el General San Martín ya estaba en órbita.Entonces, comenzaron los abrazos, las sonrisas y las lágrimas de muchos, entre ellos del profesor, creador del proyecto y de sus alumnos e integrantes de Innova Space.Una de las primeras en hablar del equipo fue Mercedes Quioga, de 27 años, ingeniera industrial, quien dijo a Télam que estaba muy emocionada: "Aún no tuve tiempo de darme cuenta de lo que acaba de ocurrir y de lo que fuimos capaces de hacer y lograr", dijo."Actualmente, en el equipo de Innova Space, somos cerca de 20 personas. Estamos muy contentos, disfrutando, aunque ya estamos de ´lleno´ trabajando en el desarrollo del segundo satélite que estaremos lanzando en octubre", agregó."Se fue dando todo muy rápido, hay mucho talento joven en este país. Mis padres están muy orgullosos y agradezco a ellos por apoyarme en todo esto y acompañarme en mi carrera", dijo Mercedes, recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata.Iván Mellina Vareskof, ingeniero electrónico, comenzó en el proyecto desde el origen, en marzo de 2019, cuando era alumno de la escuela publica Nº5" de Mar del plata."Estoy con una emoción muy enorme al igual que mis padres. Uno ve que acaba de ubicarse en el espacio en el lugar que teníamos pensado y es una sensación que nunca pensé que llegaría", expresó Ivan.Al referirse sobre los nuevos proyectos en la empresa marplatense, dijo que piensan "lanzar en octubre cuatro más (picosatélites) y el objetivo es mandar en total cien satélites para poder brindar comunicaciones en áreas remotas desde la Argentina"."Cuando arrancamos en Innova Space éramos dos y ahora somos catorce en el equipo y seguiremos sumando más personal para poder seguir creciendo", concluyó.En el equipo también se encuentra Ignacio Martin Carro, ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien expresó: "En 2020 vi el aviso que Innova Space pedía ingenieros, me anoté y me integré al equipo en 2020. Siempre me gustó la rama espacial y no podía creer que en este ciudad podía trabajar en este ambiente"."Estoy viviendo un momento de mucha alegría, es algo soñado, pero ya está y ahora estamos trabajando en la segunda y tercera misión. La idea es lanzar entre 2 y 4 picosatélites en octubre. En enero 2023 dos más y ya en 2024 crecer exponencialmente hasta llegar al total de cien picosatélites en orbita", explicó Carro.Con la emoción a flor de piel, Ignacio Pinto, jefe de Ingeniería de Innova Space y del proyecto del picosatélite General San Martín, expresó a Télam estar "muy emocionado. A partir de hoy se abren muchas ventanas y muchos desafíos"."Ingresé en septiembre de 2020, mi función fue administrar parte del proyecto desde la parte de ingeniería", dijo, y agregó que "corre mucha alegría por dentro porque demostramos que es posible hacer esto en Argentina, a fuerza de voluntad y pulmón"."Ahora, y sin descanso, lo que sigue es el desarrollo de la plataforma de la constelación del Libertadores de America, que es poder desplegar unos 100 picosatélites que aportarán una cobertura global", concluyó.