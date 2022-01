Una turista surcoreana y un instructor sufrieron heridas al caer un parapente en el Cerro Arco

Mendoza. Cerro Arco. Cayó un parapente. Acudió el Halcón 2 del Cuerpo de Aviación Policial.

Cayeron en parapente en el Cerro Arco. Se estudia si se debió a un accidente o si hubo impericia.

Dos personas que practicaban parapente, una turista coreana y un instructor mendocino, se accidentaron el jueves en el Cerro Arco, sufriendo heridas graves que obligaron a su internación, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza.A las 10.40 del jueves ingresó un llamado al 911 informando que dos personas que practicaban parapente se habían accidentado en la zona denominada Circuito Chico, en el Cerro Arco, en cuya cima se encuentran diferentes antenas que utilizan los canales de televisión abierta y radios de esta capital provincial, como así también una plataforma donde deportistas extremos se lanzan en parapentes y alas delta.Inmediatamente salió el Halcón 2 del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), un helicóptero Airbus As 350 B3 (monomotor), con tres efectivos de la Patrulla de Rescate quienes rescataron a la turista surcoreana, identificada como Yun Yoon Soo, de 42 años, oriunda de Buenos Aires, trasladándola de urgencia directamente al Hospital Central, donde la asistieron de politraumatismos graves y fractura expuesta de miembros inferiores, y su estado es reservado.Luego la aeronave regresó para trasladar al piloto parapentista Alberto Emanuel Sánchez Ozan, de 33 años, con traumatismo costal derecho y posible neumotórax, a la base Cóndor, donde lo esperaba una ambulancia del SEC quien lo trasladó al Hospital Lagomaggiore.De acuerdo a las primeras averiguaciones, el accidente se produjo a solo 20 metros de la salida de la pista de despegue con asiento en el Cerro Arco, donde aparentemente el piloto no logró estabilizar el parapente, y se estudia si no pudo aprovechar alguna corriente de aire ascendente para ganar altura, o si hubo impericia.