Más de 22.000 usuarios están sin luz en la región del AMBA

@OficialEdesur

Más de 40hs sin suministro con un recién nacido de 15 días. Heladera/freezer pierde cadena de frío, todo a la basura.

No responden - No dan soluciones - No se hacen cargo #CorteDeLuz #SinLuz #Edesur @Se_Corto @DNDConsumidor @DefensoriaCABA @BAconsumidor