Sólo el 30% de los pacientes pediátricos tiene el esquema de vacunación completo

el 67% de niñas y niños de 3 a 11 años iniciaron su esquema de vacunación contra Covid-19 en Argentina y el 45% lo completó. (Foto Julián Varela)

Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes Covid en el @HospGarrahan

Pasamos de 15 internados el 20/12 a 55 menores internados en el día de hoy. Es indispensable seguir vacunando y manteniendo las medidas de cuidados. @msalnacion — Oscar Trotta (@trottaoscar) January 4, 2022

➡️En el Hospital Garrahan



Dr Oscar Trotta, integrante Consejo Directivo: "hay 80 chicos internados con Covid, dos en terapia intensiva por su patología de base”.



La situación “mejoró esta última semana a partir de la campaña de vacunación".https://t.co/plNMN6jEoC pic.twitter.com/C8qI00uUXr — Nacional Santa Fe (@Nacional_StaFe) January 13, 2022

La jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital pediátrico Garrahan, María Rosa Bologna, informó que de los pacientes hospitalizados "", en tanto que señaló que esta semana "las internaciones continuaron en aumento"."Esta semana las internaciones continuaron en aumento. En la actualidad tenemosa la espera de la confirmación", detalló Bologna.Y advirtió que "sólo el 30% tiene el esquema de vacunación completo".El martes de la semana pasada, el médico pediatra del Garrahan Oscar Trotta advirtió en su cuenta de Twitter que el centro de salud tuvo que abrir nuevamente una tercera sala de internación para pacientes con Covid-19."Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes Covid en el @HospGarrahan, pasamos de 15 internados el 20 de diciembre a 55 menores internados en el día de hoy (4 de enero)", afirmó Trotta en la red social.Luego, en diálogo con Télam,".En ese momento, el 60% no estaba vacunado o tenía el esquema incompleto: "Algunos son menores de 3 años (población en la que la vacuna no fue autorizada), otros tienen enfermedades complejas y no se recomienda la vacunación porque compromete su sistema inmunológico y el resto es porque los padres así lo decidieron", dijo.En este contexto de aumento de casos, y de cara también al inicio del ciclo lectivo, el miércoles próximo los ministerios de Salud y Educación se reunirán con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos para incentivar durante el verano la vacunación contra Covid-19 y otras patologías en niñas, niños y adolescentes La ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló en diálogo con Télam que "en la actualidad el 67% de niñas y niños de 3 a 11 años iniciaron su esquema de vacunación contra Covid-19 en Argentina y el 45% lo completó; eso es muy bueno teniendo en cuenta que comenzamos en octubre y lo que vemos es que sigue aumentando, no se ha estancado en ningún momento".No obstante, uno de los objetivos de este encuentro es "impulsar" más esta vacunación "para que la mayoría comience el ciclo lectivo con el esquema completo por el beneficio individual y el impacto colectivo".En octubre de 2021 Argentina aprobó la vacuna china de Sinopharm contra el coronavirus para la población entre 3 y 11 años; se trata de una vacuna que utiliza virus inactivado que es una tecnología segura que se usa en otras vacunas como la de hepatitis A, polio inactivada o Salk y antigripal.