"Queremos acelerar la vacunación pediátrica para comenzar el año escolar lo mejor posible"

Vizzotti detalló que "en la actualidad el 67% de niñas y niños de 3 a 11 años iniciaron su esquema de vacunación contra Covid-19 en Argentina y el 45% lo completó. (Foto: Pablo Añeli)

"Hay un compromiso enorme de la Sociedad Argentina de Pediatría en apoyar y difundir la vacunación contra Covid y de trabajar en cada provincia a partir de sus filiales"

Cortar la cadena de transmisión

Los ministerios de Salud y Educación se reunirán el miércoles próximo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos parade cara al inicio del ciclo lectivo y en un contexto de fuerte aumento de casos impulsados por la variante Ómicron."Durante el encuentro vamos a trabajar varios ejes. Primero, durante el verano queremos acelerar la vacunación en pediatría, no sólo contra Covid-19 sino también la de otras vacunas del Calendario Nacional, para que al comienzo del año escolar tengamos una situación lo más favorable posible", señaló a Télam la ministra de Salud,Vizzotti detalló que "en la actualidad el 67% de niñas y niños de 3 a 11 años iniciaron su esquema de vacunación contra Covid-19 en Argentina y el 45% lo completó; eso es muy bueno teniendo en cuenta que comenzamos en octubre y lo que vemos es que sigue aumentando, no se ha estancado en ningún momento".No obstante, uno de los objetivos de este encuentro será "impulsar" más esta vacunación "para que la mayoría comience el ciclo lectivo con el esquema completo por el beneficio individual y el impacto colectivo".La ministra explicó que este impulso "no sólo apunta a Covid-19 sino a todas las vacunas de Calendario Nacional para evitar que luego de esta pandemia tengamos brotes de algunas de las enfermedades inmunoprevenibles que pudimos eliminar gracias a las vacunas".A modo de ejemplo, señaló que "estamos viendo, que está muy cerca".La ministra informó que "las coberturas en general de vacunación de niñas, niños y adolescentes han descendido entre cinco y diez puntos desde que comenzó la pandemia por las actividades extramuros que no se pudieron hacer y las personas que no se acercaron a los vacunatorios".Las vacunas del Calendario y contra la Covid-19 se pueden administrar en forma conjunta sin ninguna contraindicación.Otro de los objetivos del encuentro del próximo miércoles será trabajar en los protocolos "en este nuevo escenario que es totalmente diferente a lo que veníamos viviendo hasta ahora con las otras variantes", dijo.En ese contexto, Vizzotti expresó que el objetivo es poder elaborar en la próximas semanas "" para el próximo ciclo lectivo a partir de la revisión que se haga junto a las sociedades científicas, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE)."Hay un compromiso enorme de la Sociedad Argentina de Pediatría en apoyar y difundir la vacunación contra Covid y de trabajar en cada provincia a partir de sus filiales", indicó la ministra sobre la sociedad científica con la que ya se había reunido el lunes La semana pasada, el Hospital Garrahan de pediatría informó que había tenido que abrir una nueva sala para pacientes con Covid-19 como consecuencia del fuerte incremento de casos que atraviesa el país (y el mundo) impulsado por la variante Ómicron."Esta semana las internaciones continuaron en aumento. En la actualidad tenemos 63 niñas y niños internados con Covid-19 confirmado y otros 18 casos sospechosos a la espera de la confirmación", señaló a Télam la jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital Garrahan, María Rosa Bologna.La especialista indicó que de los pacientes pediátricos hospitalizados, "sólo el 30% tiene el esquema de vacunación completo"."Tenemos información de nuestro país y un sistema de vigilancia que es muy bueno donde", apuntó Bologna.En octubre de 2021 Argentina aprobó la vacuna china de Sinopharm contra el coronavirus para la población entre 3 y 11 años ; se trata de una vacuna que utiliza virus inactivado que es una tecnología segura que se usa en otras vacunas como la de hepatitis A, polio inactivada o Salk y antigripal.En aquel momento, la médica Lourdes Arruvito, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbirs), señaló que ""Pero en los niños sin comorbilidades también hay un beneficio. En primer lugar, si bien es verdad que la mayoría transitan la infección de forma asintomática o con cuadros leves, aún en estos casos pueden quedar secuelas", añadió sobre la inmunización en esa franja etaria.Por otra parte, aseguró que "también es una forma de prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) post Covid, una respuesta inflamatoria exacerbada que se presenta en niñas y niños sin enfermedades de base 8 a 10 semanas después de haber tenido la infección y que por lo general genera necesidad de cuidados intensivos".Esta semana, durante un webinar organizado por Confianza en las Vacunas (un grupo de trabajo formado por la Universidad Isalud, y sociedades científicas de Latinoamérica), Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del hospital pediátrico Ricardo Gutiérrez, sostuvo que "el riesgo de una infección por Covid-19 en pediatría nunca es nulo".Según un estudio que se realizó en 22 centros de Argentina e incluyó más de 6 mil niños, aunque el 21% de los pacientes cursó la enfermedad de manera asintomática, hubo un 5,6% en los que se presentó inicialmente como una bronquiolitis o una neumonía."Es muy importante poner en agenda a la pediatría y profundizar la vacunación para cortar la cadena de transmisión. Frente a variantes de alta transmisibilidad como la Ómicron, es evidente que el virus se va a transmitir en poblaciones no vacunadas como las de los niños y adolescentes y debemos estar preparados", concluyó Gentile.Desde el comienzo de la pandemia 158.103 niñas y niños entre 0 y 9 años y 529.535 entre 10 y 19 años fueron diagnosticados con coronavirus en Argentina; en tanto que fallecieron 309 menores de 19, según la información oficial.