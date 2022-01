Tren San Martín: demoras y cancelaciones por el incendio de una locomotora

La línea de tren San Martín circula esta mañana con demoras y cancelaciones por un incendio registrado en una locomotora.

🟠📍 #TrenSanMartín | Servicio con demoras y cancelaciones por motor de locomotora recalentado entre las estaciones #JoséCPaz y #SanMiguel. 09:38 hs. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) January 13, 2022

La línea de tren San Martín circula desde la mañana de jueves con demoras y cancelaciones por un incendio registrado en una locomotora entre las localidades bonaerenses de José C. Paz y San Miguel, informaron desde la empresa Trenes Argentinos.Cerca de la 9, la locomotora de una formación de la línea San Martín, que circulaba con pasajeros entre José C Paz y Retiro, sufrió un principio de incendio en el sector de escape de gases que fue extinguido por el accionar del personal ferroviario y bomberos locales.Desde la empresa ferroviaria informaron que no hubo pasajeros heridos, ni contusos y que la formación será remolcada hasta José. C. Paz para continuar con otra máquina, mientras la locomotora dañada será trasladada hacia los talleres de Retiro.