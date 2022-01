Operativos de testeos y vacunación en los centros turísticos de todo el país

Dos personas se realizan el test mientras permanecen en la moto en Mar del Plata. Foto Diego Izquierdo

Provincia de Buenos Aires

🚧Comenzó a funcionar una nueva posta de vacunación en #MarDelPlata que está ubicada en el parador #Mute. Esta semana funcionará miércoles, jueves y viernes de 14 a 19.💉La campaña de vacunación llega a todas y todos los bonaerenses y a quienes eligen @BAProvincia para descansar. pic.twitter.com/i5n7gmA8VL — SaludBAP (@SaludBAP) January 12, 2022

Córdoba: comenzaron a vacunar en farmacias de la provincia. Foto Laura Lescano

Córdoba

🏥 El Hospital Florencio Díaz se suma como centro de testeo, con atención de lunes a domingos, de 8 a 20 hs.



📌 Está ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, en 11 de septiembre al 2900.



Conocé más info 👉🏽 https://t.co/I5oFxZFjZ1#Testeos #Prevención #MásSalud pic.twitter.com/TyqjnimguR — Ministerio de Salud de Córdoba (@minsaludcba) January 12, 2022

Mendoza

Las personas aguardan sentadas esperando a ser vacunadas en Santiago del Estero. Foto Rapetti Emilio

Santa Fe

Tierra del Fuego

Personas esperan unos minutos luego de ser inoculadas en Córdoba. Foto Lescano Laura

Tucumán

NACIÓN-PROVINCIA: Llegó a Tucumán el Camión Vacunatorio de “El Estado en tu Barrio” para reforzar coberturas https://t.co/BFa3UptM4l pic.twitter.com/ErXQLuyOAh — SALUD PUBLICA TUC (@MSALUDTUC) January 12, 2022

Neuquén

La vacunación avanza a buen ritmo en San Luis. Foto Ochoa Marcelo

Cony en cercanías de festivales las provincias expandieron los operativos de control y vacunación contra el coronavirus en plena temporada veraniega incluso con al acceso libre y federal a la campaña de inoculación para que los turistas puedan completar sus esquemas mientras visitan distintas ciudades del país.Mientras unos 22 millones de turistas se movilizaron por localidades argentinas para disfrutar de sus vacaciones de verano , las autoridades provinciales y municipales montaron diversas estrategias para sostener los cuidados básicos con aforos limitados en teatros, locales nocturnos y recitales, así como la posibilidad de acercar la vacunación a los lugares de descanso.En ese sentido, en la provincia de Buenos Aires, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, explicó a Télam en Mar del Plata que "si bien los casos positivos siguen en aumento, el alto porcentaje de vacunación nos ha permitido que no se traslade ése número en internaciones" y apuntó que "actualmente tenemos seis centros de testeos provinciales" en la ciudad.Vargas resaltó que "uno de ellos es solamente para automovilistas y motociclistas, en tanto que esta semana tenemos 11 postas de vacunación, entre fijas e itinerantes"."Hoy comenzamos a vacunar en el reconocido balneario Mute, situado en la zona sur de Mar del Plata, que está considerado como uno de los puntos de encuentro de la mayoría de los jóvenes durante el verano. El objetivo está centrado en acaparar, invitar a la juventud a vacunarse sean turistas o residentes", resaltó el médico sanitarista.Y, recordó " la vacuna en la provincia de Buenos Aires es libre, gratuita y federal", tras lo cual señaló que "estamos en un promedio diario de 6.000 personas que se vacunan en el distrito de General Pueyrredón". En Córdoba, el Ministerio de Salud incorporó vacunatorios en distintos puntos turísticos de la provincia y destacó "la importancia de la vacunación contra el Covid-19 como la principal estrategia de contención de la pandemia".Además, dispuso que en sitios donde se desarrollen festivales, eventos y actividades recreativas se exija pase sanitario, que deberá presentarse junto con el ticket de ingreso y el DNI del espectador, mientras el organizador dispondrá del personal necesario para controlar el ingreso y el comportamiento de los asistentes.Toda persona, excepto los menores de 3 años, deberá llevar puesto un barbijo que cubra adecuadamente boca, nariz y mentón, por lo cual también habrá tapabocas a disposición del público.Durante el desarrollo de las actividades del festival, los espectadores mantendrán el barbijo correctamente colocado y cada evento deberá disponer de espacio suficiente para garantizar el distanciamiento físico, salvo para burbuja constituida por grupo familiar, según lo dispuesto por Salud provincial.En Mendoza, la localidad sureña de Malargüe salió a vacunar esta semana en la plaza San Martin, en los complejos turísticos de Los Molles y hasta en la laguna Niña Encantada "ya sea para los turistas o para los residentes del áreas rurales que ofrecen servicios turísticos en esas zonas", dijo el director de Turismo, Marcelo Rivarola.En San Rafael, "los turistas se pueden vacunar y se instaló una guardia permanente de 24 horas con ambulancia y servicio de enfermería, centro de testeo durante el día y vacunación en la posta sanitaria de Valle Grande, uno de los principales sitios turísticos que se visita este verano", informaron desde el ministerio de Salud.En todo Mendoza, "se han dispuesto los protocolos en su momento y las campañas masivas de vacunación que están orientadas a todo público en general, lo mismo los centros de testeos y nuevos puntos de vacunación donde se vacuna a todo el que se quiera vacunar", recordaron fuentes de la gobernación.En Santa Fe, se evaluaba la realización de las fiestas populares que se realizan en pueblos y ciudades debido a la vigencia de una resolución que suspende los eventos que reúnan a más de 500 personas.El ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, afirmó este miércoles que luego de la reunión del Cofesa a la que asistió su colega de Salud, Sonia Martorano, se realizaron reuniones virtuales con intendentes para dar a conocer "las conclusiones, el diagnóstico de la provincia en términos epidemiológico y luego debatir sobre las decisiones a tomar en adelante".Corach señaló que "además de cada cuestión particular que tenía cada uno, había un tema que eran los eventos masivos y fue una de las cosas que estuvimos debatiendo, en términos de desaconsejar la realización de los mismos, al menos por un tiempo corto. Después, lo volvemos a revisar de acuerdo a la evolución de la pandemia".Tierra del Fuego incrementó los operativos de hisopados y vacunación contra el coronavirus para enfrentar la tercera ola ante la preponderancia de la variante Ómicron, aunque no estableció ninguna medida particular vinculada al sector turístico, confirmaron fuentes oficiales.El gobierno fueguino estableció lugares específicos para la realización de testeos a personas con o sin síntomas, sin distinguir entre residentes y visitantes.En la ciudad de Ushuaia, donde se concentra la gran mayoría del flujo turístico de la provincia, los hisopados se llevan adelante de lunes a sábados en el gimnasio de una escuela.Las autoridades dispusieron un doble turno durante el verano, para atender por orden de llegada a quienes se presenten tanto por la mañana (de 7.30 a 11) como por la tarde (de 14.30 a 17).Los turistas que visitan Tierra del Fuego no deben cumplir con ningún requisito sanitario desde el 15 de noviembre de 2021, con excepción de los extranjeros que están sujetos a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, como contar con esquema de vacunación completo por lo menos catorce días antes de su ingreso al país, prueba de PCR negativa 72 horas antes del ingreso, seguro de salud con cobertura para Covid-19 y la aplicación Cuidar.En Tucumán, debido al aumento de casos de Covid-19, todas las actividades programadas por el Ente Tucumán Turismo en las villas veraniegas fueron adaptadas a estos requerimientos dispuestos por el Comité Operativo de Emergencias (COE) que consisten en la solicitud de pase sanitario; aforo en espectáculos y cupos de personas en las diferentes propuestas; e implementación de protocolos para disfrutar de un verano seguro.Asimismo, los festivales populares que se iban a desarrollar en el marco de la temporada de verano quedaron suspendidos hasta el 31 de enero, así como también todas las actividades que reúnan a más de 400 personas."Estamos en plena temporada veraniega y hoy, después de dos años, vemos que Tucumán se perfila para tener una de las mejores temporadas porque tenemos en nuestro Valle Calchaquí reservas importantes que superan el 90% de ocupación", expresó el gobernador Osvaldo Jaldo, quien llamó a los ciudadanos "a cuidar la temporada", extremando "las medidas de cuidado para proteger al mismo tiempo la salud y las fuentes de trabajo".En los centros turísticos de Tafí del Valle y El Cadillal funcionan de lunes a sábados, durante todo el verano, un servicio de vacunación de 8 a 14 horas y de testeos de 8 a 18 horas.En Neuquén, el director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, dijo a Télam que habían reforzado "puntualmente todo lo que es la zona sur de la provincia, la zona cuarta que sería San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Junín de los Andes""En San Martín está funcionando un dispositivo de vacunación en la ruta de ingreso a la localidad, que está vacunando muy bien e incluso Junín de los Andes también iba a sumar un dispositivo de las mismas características", contó Neira y detalló que funciona de 10 a 20.El funcionario señaló que se suman dispositivos de vacunación en "todas las fiestas y eventos que se están realizando por la zona" y resaltó que "el refuerzo viene más que nada con incorporar estrategias que en algún momento se hicieron en simultáneo en toda la provincia"."Dentro de la estrategia provincial ya hace casi un mes y medio que estamos vacunando no solamente a residentes, sino también a turistas que estén visitando la zona", agregó y precisó que "no es un requisito para la vacunación tener el domicilio en la provincia, sino aprovechar la oportunidad de la vacunación para aquellas personas que necesiten completar un esquema o recibir un refuerzo o incluso recibir una primera dosis".