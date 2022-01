Vaca Narvaja acordó firmar un memorándum de cooperación en energía nuclear con China

Vaca Narvaja resaltó el rol que podría jugar la energía nuclear para concretar las metas de reducción de emisiones contra el cambio climático.

El Embajador argentino en la República Popular China 🇨🇳, Sabino Vaca Narvaja, participó del Día de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), con quien @Nucleoelectrica se encuentra negociando el proyecto para construir una nueva central nuclear en el país ⚛⚡🇦🇷 pic.twitter.com/untcZlSgzr — Isidro Baschar (@IsidroBaschar) January 12, 2022

El memorándum

Argentina y China avanzan en proyectos de cooperación nuclear.



El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió con autoridades del sector energético chino en la Expo Dubai con el objetivo de diversificar el intercambio bilateral entre ambos países.



🇦🇷🤝🇨🇳 pic.twitter.com/OJfWfqfEd1 — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 12, 2022

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, habló este miércoles por videoconferencia desde Beijing al participar como expositor en la inauguración del stand que la empresa estatal China National Nuclear Corporation (CNNC) instaló en la feria internacional Dubai Expo 2020, organizada por los Emiratos Árabes tras una postergación producto de la pandemia.Vaca Narvaja mantuvo también una reunión con el gerente general de la empresa estatal SPIC (por State Power Investment Corporation Limited), uno de los cinco grupos energéticos de China y la generadora de energía solar más grande del mundo, con quien acordó para las próximas semanas la firma de unDurante su exposición en el Dubai Expo, el embajador señaló que "el proyecto político que represento (por la gestión del Frente de Todos) tuvo desde el principio muy en claro que su socio nuclear debía contemplar la posibilidad de garantizar financiamiento y, al mismo tiempo, estar dispuesto a maximizar la participación de la industria local y una adecuada transferencia de tecnología".Además,promueve en foros internacionales contra el cambio climático."Debemos apuntalar una transición energética hacia fuentes de energía no contaminantes y es allí donde la energía nuclear es un activo estratégico. China se ha convertido en un aliado clave para concretar nuestros objetivos de política exterior", aseguró el representante argentino.En relación al memorándum de entendimiento con SPIC, Vaca Narvaja detalló que ese acuerdo formalizará una serie de iniciativas conjuntas con la empresa argentina Invap, entre ellos un proyecto de soluciones tecnológicas en el rubro de la medicina nuclear, sector en el que Argentina tiene desarrollos valorados en todo el mundo.Desde la embajada en Beijing informaron que el memorándum en cuestiónen coincidencia con la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en China, y agregaron que la cooperación con Invap se sumará a otros trabajos en conjunto con empresas argentinas del sector energético.En particular, mencionaron a Nuclearis, radicada en Villa Martelli, dedicada a la fabricación de componentes mecánicos para la industria nuclear y que "se encuentra encarando proyectos en China", según detallaron en la representación diplomática, como también Conuar (Combustibles Nucleares Argentinos) y la mendocina Impsa, que ofrece soluciones integrales y fabrica equipos para los mismos fines.Estas dos empresas, precisaron desde la embajada, "están en conversaciones para el mantenimiento en suelo chino de centrales de tipo CANDU (por Canadian Uranium Deuterium, que utilizan uranio natural -no enriquecido- y se refrigeran con agua pesada), una tecnología en la que la Argentina se ha especializado".Según explicaron desde la representación diplomática en China, el objetivo al que se apunta con estas asociaciones en materia nuclear es que, con el horizonte de tener "una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología"Vaca Narvaja, en declaraciones a la prensa china, recordó que en 2022 Buenos Aires y Beijing cumplirán "50 años de relaciones diplomáticas" en un presente en el que ambos países están alcanzando "hitos nunca antes pensados a nivel de relaciones bilaterales", y en ese sentido mencionó "la futura adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta" y "el hecho de intercambiar tecnología tan sofisticada", al que consideró un signo del "grado de madurez" que alcanzó el vínculo de ambas naciones.Por otro lado, desde la embajada argentina destacaron la tradición en tecnología nuclear del país, con más de 70 años de experiencia en el rubro, y al referirse a la actualidad puntualizaron que la generación de energía de ese tipo hoy representa "el 7,5% de la matriz energética", un porcentaje que la gestión del presidente Alberto Fernández "tiene intenciones de aumentar en base a la cooperación con China", según plantearon.