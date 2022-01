Las temperaturas extremas de esta semana "se van a producir con más frecuencia"

En Santiago del Estero "se registraron para fin de año temperaturas elevadas que no se veían desde al menos el año 1988". Foto: Emilio Rapetti.

"Esta ola de temperaturas muy elevadas se compara con la ola de calor que se produjo en los últimos 3 días de octubre y primeros 2 días de noviembre de 2009" Howard Van Meer

Las temperaturas extremadamente altas que se registran esta semana en gran parte del país se explican "por el cambio climático". Foto: Sebastián Granata.

Las temperaturas extremadamente altas que se registran esta semana en gran parte del país se explican "por el cambio climático" y "se producirán cada vez con más frecuencia", dijo este mièrcoles a Télam, encargado de Agrometeorología del INTA de Santiago del Estero, provincia en la que se prevén 43 grados durante la jornada."Para este jueves y viernes se pronostican temperaturas por encima de 45 grados" en la provincia, advirtió el especialista, quien indicó que "estos fenómenos actuales que son muy extremos por el efecto del cambio climático se producirán cada vez con más frecuencia".Asimismo, recordó que en Santiago del Estero "se registraron para fin de año temperaturas elevadas que no se veían desde al menos el año 1988", cuando comenzaron los registros en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) local."Esta ola de temperaturas muy elevadas se compara con la ola de calor que se produjo en los últimos 3 días de octubre y primeros 2 días de noviembre de 2009", comentó el especialista en climatología., indicó que "hay alta probabilidad de que siga seco hasta que se debilite el efecto de La Niña", por lo cual no se avizora importantes precipitaciones., señaló que será necesario para adaptarse crear "sombras naturales mediante la forestación urbana, es decir menos cemento en las plazas y más árboles frente de las casas".Van Meer explicó que "no es lo mismo hablar de temperaturas extremas y de temperaturas históricas", ya que las primeras son "las que están por encima de un umbral donde el confort de los seres humanas y animales se ve seriamente afectado".En tanto, las temperaturas históricas "son las que se han registrado a lo largo del tiempo de al menos 30 años".En este sentido, sostuvo queen abrigo meteorológico de temperaturas históricas.Howard Van Meer es un holandés que vive en Santiago del Estero desde diciembre de 2003 como parte de un intercambio entre INTA y la Universidad Nacional de Santiago del Estero."Después de tanto tiempo ya estoy adaptado", explicó en diálogo con Télam este estudioso de cuestiones climatológicas cuyo hobby es producir frutas de estación como melón, tomate cherry, uvas y duraznos, que luego vende en el mercado local a través de redes sociales.Van Meer instó a los jóvenes emprendedores que "sigan delante" y dijo que "en Santiago del Estero se puede producir, especialmente en la zona de riego porque hay buenas posibilidades buscando nichos de producción".Ante la sequía que afecta a los productores desde hace un año, Van Meer afirmó que usa "riego por goteo" que se considera un método eficiente y reduce la dependencia de las lluvias.