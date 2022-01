San Luis ya superó el millón de inoculaciones contra el coronavirus

Hasta el 11 de enero se colocaron 1.000.749 vacunas sobre una población de más de 500 mil habitantes. (Foto: Marcelo Ochoa)

La provincia de, a 388 días de iniciarse la campaña de vacunación en todo el territorio provincial, se informó oficialmente.Hasta las 17 del martes, se colocaron 1.000.749 vacunas sobre una población de más de 500 mil habitantes, de las cuales 454.146 corresponden a primeras dosis, 417.459 a segundas, 38.530 refuerzos y 90.614 adicionales., señaló la ministra de Salud de San Luis, Rosa Dávila.En San Luis la curva de contagios no se estabilizó aún y el martes registró una suba con 1805 casos positivos y tres fallecimientos, mientras que hay 6 pacientes en terapia intensiva y el índice de positividad rozó el 38%, informó el reporte diario del Comité de Crisis local.Al respecto, la titular de Salud recomendó que se inicie y complete la vacunación de los chicos a partir de los 3 a 11 años para que puedan estar inmunizados contra el virus.Asimismo, solicitó a la gente que no inició el esquema de vacunación que concurra a vacunarse, al igual que aquellos pacientes que no recibieron su segunda dosis.