La provincia de Buenos Aires adhirió al nuevo esquema de aislamiento

Kreplak aseguró que el aumento de casos no impacta en terapias ni en el número de fallecidos

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que si bien la provincia de Buenos Aires alcanzó este martes la cifra de casi 50 mil contagios de coronavirus, lo que supone un crecimiento del 62 por ciento con respecto a la semana pasada, ese aumento no impacta en la ocupación de las terapias intensivas y "no hay una tercera ola de fallecimientos".



"Es un día especial con récord de cantidad de casos 134.439 casos a nivel país y en Provincia 49.864 casos", detalló el ministro Kreplak en rueda de prensa en Miramar, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial Augusto Costa y la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.



El titular de la cartera sanitaria reconoció que "cuando uno mira las olas vemos que en ocho semanas, en la ola anterior tuvimos un crecimiento del 400 por ciento y en ocho semanas de esta ola un crecimiento del 5.000 por ciento".



"Se produjo quiebre entre internaciones y casos", puntualizó.



Informó que "de 4.930 camas totales, hay hoy 2.358 ocupadas, es decir un promedio de ocupación del 47,6 por ciento y solo unas 467 de ellas son internaciones por coronavirus, un 19,8 por ciento", "Hay 2.582 camas libres", enfatizó.



Kreplak destacó que en la Costa atlántica "un espacio de especial análisis por la concentración enorme de personas, hay una ocupación del 50 por ciento en el total de camas y de ese 50, un 23 por ciento son internaciones por Covid 19".



Según el power point que exhibió Kreplak en los distritos de la Costa atlántica hay 301 camas, con 50,7 por ciento de ellas ocupadas, es decir unas 151 ocupadas.



"Solo hay 36 camas ocupadas por coronavirus, lo que implica un 23,8 por ciento de ocupación por coronavirus en la Costa", dijo el ministro y remarcó que "hay 150 camas libres".



El ministro puntualizó además que "no hay una tercera ola en fallecimientos, si bien cada pérdida de vida es significativa e importante".



"En la segunda ola hubo un pico de 1.910 muertes en una semana y en esta 54", precisó y agregó que "esta es la diferencia, no hubo aumento significativo desde que empezó este aumento de casos".



Kreplak remarcó que "por cada una fallecida que estaba vacunada fallecieron cuatro personas no vacunadas".



"En la provincia de Buenos Aires, a números de hoy, la persona vacunada tiene 36 veces menos posibilidades de morirse de Covid que la persona que no se ha vacunad, así de importante es que nos vacunemos todos", enfatizó.



El titular de la cartera sanitaria informó que a la fecha hay 15.117.633 personas vacunadas con primera dosis, un 89, 61 por ciento; 13.044.460 segunda dosis, un 77,32 y 3.092.462 con tercera dosis, es decir un 18,33.