Con un registro de más de 40 grados, Santiago del Estero es la provincia más caliente del país

El río Dulce, la mejor opción para los santiagueños. Foto: Emilio Rapetti.

Un chapuzón a la sombra. Foto: Emilio Rapetti.

Las piletas de los clubes y las casas, otra opción para paliar las altas temperaturas.

Hidratarse: la recomendación que todos siguen. Foto: Emilio Rapetti.

El calor no da tregua a los santiagueños, ya que desde antes del mediodía se posicionaba como la provincia más caliente del país, superando los 40 grados, por lo que“Dicen que hace 40 grados, pero eso no es nada, aquí deben hacer como 50”, dijo a Télam Norberto y Mercedes, un matrimonio del barrio Huaico Hondo que fue con su hijo Ángel, de 10 años, a darse un chapuzón en el río Dulce., agregó Norberto.Las playas del rio Dulce, en la ciudad Capital y La Banda, se convirtieron en estos días en el lugar elegido para calmar el agobiante calor santiagueño.Álvaro (15), Franco (16) y Jonás (8) no dudaran en sumergirse en las aguas del río Dulce, ya que "ahora estamos de vacaciones y podemos venir a divertimos, además no nos hace tanto calor como estar en la casa”, expresaron.dijo Daniel Montenegro, quien estaba junto a su esposa y su hijo. “Nos quedaremos hasta las seis o siete de la tarde más o menos”, añadió.Otro grupo de amigos, Emanuel, Lautaro, Pocho y Carlitos, del barrio capitalino Campo Contreras, llegaron en moto hasta el río, porque “hoy hace muchísimo calor y decidimos venir para pasar un rato en el agua”, explicaron.“Desde antes del mediodía que estamos aquí y pensamos quedarnos hasta que baje el sol, estamos bien en el agua”, dijo por su parte Rita Gómez y Miriam Salvatierra, quien llegaron del barrio Huaico Hondo con Natacha de 7 años., a donde algunos se animaron a llegarse en plena siesta, mientras que “la mayoría llega después de las seis de la tarde”, dijeron los guardavidas.Ludmila (11), Ulises (14) y Vanesa (10) son unos amigos que disfrutaban de la pileta de un club de la zona del parque Aguirre, en la ciudad capital. "Lo mejor de este calor, es que estamos de vacaciones y que podemos venir a esta pileta", dijeron alegres y se volvieron a zambullir.Este calor no impidió además que este martespara el refuerzo de tercera dosis a mayores de 18 años.También siguieron abiertos, en plena siesta santiagueña, los centros permanentes de vacunación, en donde el personal sanitario colocaba las tercera dosis.El Ministerio de Salud de la provincia lanzó una campaña, a través de las redes sociales, para prevenir los golpes de calor, por lo cual aconsejaron consumir abundante agua, proteger la piel, usar sombrero, vestir ropa de colores claros, evitar actividades físicas intensas, y ante cualquier duda, consultar al centro de salud más cercano a su domicilio.