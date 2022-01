Mendoza estará en alerta roja hasta el 16 de enero por exceso de calor

El alerta es de seis días dado que es del 10 al 16 durante toda esta semana. Foto: Ramiro Gómez.

Elante las temperaturas extremas que se registrarán hasta el 16 de enero, en tanto que Defensa Civil advirtió los peligros ante la falta de cuidados y pidió extrema protección de adultos mayores y lactantes."Se ha emitido un alerta roja por calor extremo que apunta a la parte norte de Mendoza y alerta naranja desde el centro hacia el sur, lo que significa específicamente que hay condiciones extremas de calor y que la temperatura mínima y máxima se acerca mucho durante todo el día", explicó este martes Daniel Burdieza, a cargo de Defensa Civil.En este casoLa máxima esperada en Mendoza este martes "es de 39 grados centígrados, en tanto que mañana subirá un grado más, hasta los 40 grados, y el jueves llegará a los 41", advirtieron hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional,, decía un taxista por las calles del centro mendocino, al igual que los albañiles o trabajadores de las viñas que son algunos de los que más sufren estas altas temperaturas de enero.Ante esta situación extrema, Burdieza explicó que "están en peligro todas las personas, inclusive aquellas con condiciones saludables ya que todos debemos cuidarnos en estas condiciones y debemos hacer especial hincapié con los lactantes y adultos mayores".Ante la ola de calor que se instaló en Mendoza durante el fin de semana pasado y que se extenderá los próximos días con temperaturas superiores a 40°, desde el Ministerio de Seguridad se recomendó a la población extremar los cuidados para evitar malestares físicos.Entre las recomendaciones, los especialistas aconsejan beber abundante agua durante todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre en horas de sol intenso y permanecer en lugares frescos.También es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, y protegerse del sol poniéndose sombrero o gorra.Aquellas personas mayores de 65 años como los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad deberán extremar más los cuidados.Por otro lado, las autoridades también aconsejan evitar bañarse en espejos de agua, cauces de agua o piletas que no se encuentren habilitados para tal fin.Sin embargo ante estas recomendaciones, es muy difícil evitar que niños, grandes y en especial adolescentes que no tienen acceso a piletas habilitadas se bañen en típicas acequias mendocinas o causes de riego, en muchos casos ocasionando taponamientos lo que imposibilita el riego en las fincas cultivadas.Asimismo en el caso de los"donde los terrenos acuáticos son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades y al nadar o bañarse se pone en riesgo la vida", informaron desde gobernación.Asimismo, se advirtió el peligro de que se registren incendios por lo cual se aconsejó no prender fuego.